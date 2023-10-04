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Участники Кубка губернатора по дворовому футболу – на большом футболе

Новости
Участники Кубка губернатора по дворовому футболу – на большом футболе


На стадионе «Локомотив» состоялась домашняя игра команды «Сокол» против одного из лидеров турнирной таблицы ФК «Алания».

На трибунах – рекордное количество болельщиков. Поддержать саратовскую команду и посмотреть на профессиональную игру пришли участники финального этапа областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора, который проходит в эти дни в Саратове.

Вместе с министром спорта области Олегом Дубовенко матч посмотрели и бронзовые призеры Всероссийского турнира Школьной футбольной лиги - команда девочек из села Куриловка.

«Я впервые на таком большом стадионе, мне очень нравится. В футбол я играю уже шесть лет, и теперь моя мечта – вот так, под крики болельщиков, выступать в профессиональной команде. Я обязательно стану известной футболисткой!»,- поделилась эмоциями Даша Семенова, капитан команды «Виктория» из Новоузенского района.

Счет встречи 0:0, но красивая игра и атмосфера на трибунах запомнятся юным футболистам на долго.

«Домашние матчи «Сокола» традиционно самые посещаемые в лиге. В Саратове любят футбол и это - яркое тому подтверждение. Отрадно, что матч посетили и наши юные футболисты, ведь дворовый футбол может дать им путевку в большой спорт»,- отметил Олег Дубовенко.