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Работы на конкурс детского рисунка о памятниках прислали более 200 ребят

Новости
Работы на конкурс детского рисунка о памятниках прислали более 200 ребят


Завершен прием заявок на участие в ежегодном конкурсе детского и юношеского творчества «Птица Феникс – Саратов: История России в памятниках архитектуры». Организаторами конкурса получено 259 работ от 233 участников. Самой многочисленной – 88 участников - оказалась возрастная группа 10-12 лет. Меньше всего заявок на участие в конкурсе поступило от малышей 5-6 лет, их всего 14, хотя в прошлые годы эта возрастная группа была одной из самых многочисленных.

Напомним, конкурс проводится уже в седьмой раз для ребят в возрасте от 5 до 17 лет. В этом году мальчишкам и девчонками предложили три темы для творческих работ: «Памятные и исторические места нашей Родины», объект культурного наследия «Кинотеатр «Победа» (Саратов, пл. им. Кирова С.М., 1) «Место приземления Ю.А. Гагарина» (Энгельсский район).

В этом году у ребят вызвали наибольший интерес номинации «Кинотеатр «Победа» и «Место приземления первого в мире космонавта Ю.А.Гагарина», получены 23 работы с изображением кинотеатра в различных вариациях, а также 15 работ, на которых запечатлена стремящаяся ввысь ракета и фигура первого в мире космонавта. Организаторами конкурса принято решение о проведении отдельной выставки по этим номинациям.

В настоявший момент осуществляться приём работ в оригиналах. Торжественная церемония награждения участников и победителей конкурса состоится в декабре в кинотеатре «Победа». Всех ребят, приславших на конкурс свои рисунки, ждут призы и памятные подарки. Организатором и администратором конкурса выступает Средневолжский филиал ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры».