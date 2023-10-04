Потенциал Саратовской области представлен на форуме «Развитие туристической инфраструктуры»

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Сегодня в Москве в рамках 26-й Международной выставки индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» стартовал форум регионов России «Развитие туристической инфраструктуры».В состав делегации из Саратовской области вошли представители министерства инвестиционной политики, Корпорации развития региона. Они презентуют региональный выставочный стенд и проекты в сфере туризма, а также принимают участие в различных мероприятиях.Уже прошла специализированная сессия по теме частных инвестиций в туризме. Участники обсудили способы их привлечения и другие актуальные вопросы.«Наша делегация привезла на форум много интересных решений по проектам в туристической сфере. Мероприятие стало интересной площадкой для презентации инвестиционного потенциала нашего региона. Мы уже активно общаемся с коллегами из других регионов, позже наш сотрудник выступит в качестве спикера и расскажет о том, как инвестпроекту получить максимум от программ государственной поддержки», - поделился директор Корпорации развития Саратовской области Александр Храпугин.Всего запланировано свыше 30 мероприятий различного формата: панельные дискуссии, практические семинары, презентации и питчинги инвестиционных проектов.Гостям будет предложена дополнительная программа мероприятий - серия специальных проектов, среди которых Хакатон по управлению туристическими территориями. Цель Хакатона – сформировать эффективные модели управления туристическими территориями различного типа для их дальнейшего масштабирования и практического применения на территории РФ. В нём примут участие порядка 30 управленческих команд туристических проектов и территорий из более чем 20 регионов страны.