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Потенциал Саратовской области представлен на форуме «Развитие туристической инфраструктуры»

Новости
Потенциал Саратовской области представлен на форуме «Развитие туристической инфраструктуры»


Сегодня в Москве в рамках 26-й Международной выставки индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» стартовал форум регионов России «Развитие туристической инфраструктуры».

В состав делегации из Саратовской области вошли представители министерства инвестиционной политики, Корпорации развития региона. Они презентуют региональный выставочный стенд и проекты в сфере туризма, а также принимают участие в различных мероприятиях.

Уже прошла специализированная сессия по теме частных инвестиций в туризме. Участники обсудили способы их привлечения и другие актуальные вопросы.

«Наша делегация привезла на форум много интересных решений по проектам в туристической сфере. Мероприятие стало интересной площадкой для презентации инвестиционного потенциала нашего региона. Мы уже активно общаемся с коллегами из других регионов, позже наш сотрудник выступит в качестве спикера и расскажет о том, как инвестпроекту получить максимум от программ государственной поддержки», - поделился директор Корпорации развития Саратовской области Александр Храпугин.

Всего запланировано свыше 30 мероприятий различного формата: панельные дискуссии, практические семинары, презентации и питчинги инвестиционных проектов.

Гостям будет предложена дополнительная программа мероприятий - серия специальных проектов, среди которых Хакатон по управлению туристическими территориями. Цель Хакатона – сформировать эффективные модели управления туристическими территориями различного типа для их дальнейшего масштабирования и практического применения на территории РФ. В нём примут участие порядка 30 управленческих команд туристических проектов и территорий из более чем 20 регионов страны.