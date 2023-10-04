4 октября 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 04 октября
Жители Саратовской области стали чаще вступать в брак
17:30 | 04 октября
Михаил Торгашин: корпоративный спор не должен касаться штатной работы завода АИТ
17:00 | 04 октября
Участники Кубка губернатора по дворовому футболу – на большом футболе
16:00 | 04 октября
Работы на конкурс детского рисунка о памятниках прислали более 200 ребят
15:01 | 04 октября
В Саратовской области продолжается снижение заболеваемости энтеровирусными инфекциями
14:00 | 04 октября
Потенциал Саратовской области представлен на форуме «Развитие туристической инфраструктуры»
13:39 | 04 октября
На ПривЖД прошли мероприятия в честь 20-летия ОАО «РЖД»
13:30 | 04 октября
Саратовские школьники в День учителя смогут попробовать себя в роли педагога.
13:02 | 04 октября
В областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой представлена персональная выставка художника из Донецка
12:00 | 04 октября
На Доске почета работников образования и молодежи появились новые герои
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой представлена персональная выставка художника из Донецка

Новости
В областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой представлена персональная выставка художника из Донецка


В Саратовском областном центре народного творчества имени Лидии Руслановой для всех любителей живописи открыта персональная выставка донецкого художника Сергея Ломовцева. Цель проекта – поддержать талантливых жителей новых российских территорий, создать возможности для их творческой и профессиональной реализации. По мнению организаторов, историческая судьба этих территорий и происходящие на ней сегодня драматические события, без всякого сомнения, накладывают неизгладимый отпечаток на творчество художников, которые считают эту землю своей Родиной.

Сергей Иванович Ломовцев родился в городе Зугрес Донецкой области. Живописью увлекся еще в средней школе, в дальнейшем получил специальность художника станковой живописи и графики», закончил Московский университет им. Н.К. Крупской. Последние годы живет в Саратовской области в Аткарске и работает в районном культурном Центре.

Работы Сергея Ломовцева выполнены в технике живописи – городские пейзажи, сюжетные зарисовки, портреты. По словам автора, его творчество - это познание мира, это откровения и неисчерпаемая любовь к Родине, природе, людям. Картины Ломовцева находятся в частных коллекциях не только в России, но и за рубежом.

На выставке в центре народного творчества представлено порядка 15 работ, выполненных маслом и пастелью.

Выставка проходит с 29 сентября по 9 октября в холле 1 этажа областного Центра народного творчества имени Л.А. Руслановой (ул. им. Ломоносова М.В., зд. 20) с 10:00 до 20:00.

Вход – свободный.
Возрастная категория: 0+