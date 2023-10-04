В областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой представлена персональная выставка художника из Донецка

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В Саратовском областном центре народного творчества имени Лидии Руслановой для всех любителей живописи открыта персональная выставка донецкого художника Сергея Ломовцева. Цель проекта – поддержать талантливых жителей новых российских территорий, создать возможности для их творческой и профессиональной реализации. По мнению организаторов, историческая судьба этих территорий и происходящие на ней сегодня драматические события, без всякого сомнения, накладывают неизгладимый отпечаток на творчество художников, которые считают эту землю своей Родиной.Сергей Иванович Ломовцев родился в городе Зугрес Донецкой области. Живописью увлекся еще в средней школе, в дальнейшем получил специальность художника станковой живописи и графики», закончил Московский университет им. Н.К. Крупской. Последние годы живет в Саратовской области в Аткарске и работает в районном культурном Центре.Работы Сергея Ломовцева выполнены в технике живописи – городские пейзажи, сюжетные зарисовки, портреты. По словам автора, его творчество - это познание мира, это откровения и неисчерпаемая любовь к Родине, природе, людям. Картины Ломовцева находятся в частных коллекциях не только в России, но и за рубежом.На выставке в центре народного творчества представлено порядка 15 работ, выполненных маслом и пастелью.Выставка проходит с 29 сентября по 9 октября в холле 1 этажа областного Центра народного творчества имени Л.А. Руслановой (ул. им. Ломоносова М.В., зд. 20) с 10:00 до 20:00.Вход – свободный.Возрастная категория: 0+