На Доске почета работников образования и молодежи появились новые герои

просмотров: 124

5 октября по всей стране отмечается День учителя – самый главный праздник для всех педагогов.По традиции в Саратовской области торжественные мероприятия стартуют с вручения свидетельств о занесении на Доску почета лучших работников образования и на Доску успеха молодежи в сквере Первой учительницы.Ежегодно 21 педагог и работник образования региона заносится на Доску почёта за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и за заслуги в развитии образования области.Заместитель Председателя Правительства – министр образования области Михаил Орлов выразил слова благодарности педагогам и молодежи:«Символично, что напротив Доски почета педагогов располагается другая доска, где наши выдающиеся ученики тоже получают знаки видимого внимания. В Год педагога и наставника здесь собрались также наши коллеги из сферы спорта, культуры и молодежной политики. Не могу не отметить, что в Саратовской области воспитанием детей занимаются почти 40 тысяч педагогов. Быть педагогом - значит быть самым счастливым человеком на Земле, ведь мы с вами реализуемся не только в себе, но и в своих учениках! Хорошего вам настроения, успехов и крепкого семейного тыла!»В церемонии награждения также приняли участие заслуженные учителя Саратовской области, представители Саратовской областной Думы, профсоюза работников народного образования и науки, министерства спорта, комитета молодежной политики, а также совета ректоров высших учебных заведений и представители общественных организаций.Портреты 28 лучших обучающихся теперь занесены на Доску успеха молодежи. Это ребята, которым удалось добиться невероятных высот в учебе, спорте, искусстве, творчестве и изобретательстве.Со списком награждаемых можно ознакомиться на сайте http://minobr.saratov.gov.ru/news/33637/