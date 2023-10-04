В этом году Саратовской области отремонтировали дороги к более 20 медицинским учреждениям

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Большая часть из них – десять – находится в Саратове. Эти улицы были восстановлены за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Так, например, был отремонтирован участок улицы Мичурина (от Радищева до Рахова) протяженностью почти 1,5 км. На указанном отрезке улично-дорожной сети расположена стоматологическая поликлиника №5, областной тубдиспансер, а в 50 метрах – поликлиника №14.Дорога, которая ведет сразу к шести учреждениям здравоохранения, находится в Вольском районе. Это транзитный маршрут протяженностью 18,6 км ранее переданный области. Он проходит через весь Вольск по улицам Локомотивная, Привольский переулок, Петровская, Комсомольская, Цементников, Коммунарная и другим. По этому маршруту можно добраться до детской поликлиники, перинатальному центру, поликлиники №4 (в 50 метрах от основной дороги) и другим медучреждениям. Этот протяженный маршрут улично-дорожной сети Вольска удалось включить в список ремонта этого года благодаря дополнительному финансированию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас работы на объекте выполнены более чем на 50%. Завершено устройство выравнивающего слоя покрытия, ведутся работы по устройству ещё одного слоя асфальтобетонного покрытия – верхнего.Ещё пять отремонтированных дорог ведут к медучреждениям Энгельса: детской поликлинике, станции Скорой помощи, областному кожно-венерологическому диспансеру, городской поликлинике №1, филиалу в Энгельсе ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер».Напомним, всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние свыше 400 км трасс, включая г. Саратов и г. Энгельс.