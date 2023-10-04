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Спектакль саратовского «Теремка» с успехом прошел на ведущих российских фестивальных площадках

Новости
Спектакль саратовского «Теремка» с успехом прошел на ведущих российских фестивальных площадках

Спектакль «Илья Муромец» – это долгая и большая работа режиссера и артиста Саратовского театра кукол «Теремок» Алексея Усова с былинами и научными исследованиями об известном русском богатыре. Спектакль рассчитан на подростковую и взрослую аудиторию и касается сложных тем взаимоотношений родителей и детей.

В сентябре театр представил эту постановку на международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины» и VI Большом детском фестивале.

Фестиваль «Рязанские смотрины» проходил этой осенью в 19-й раз. «Теремок» не первый раз участвует в фестивальной программе. С 9 по 13 сентября в Рязани свои спектакли показали не только труппы из разных городов России, но и из других стран: Италии, Египта, Бразилии, Колумбии, Мексики, Турции, Беларуси и Казахстана.

VI Большой Детский фестиваль – мультижанровый фестиваль, где творческие коллективы представляют свои проекты в нескольких направлениях: театр, анимация, кино и литература.

Показы спектакля с большим успехом проходят на фестивальных сценах. Зритель с восторгом принимает спектакль и увлеченно следит до самого финала истории о силе духа, преодолении и проживании горя и безграничной родительской любви.

«Отдельно хочется отметить, что представители театра к выездам всегда готовят для зрителей листовки с информацией о культурном, туристическом и этнографическом потенциале области, а также об истории театра и особенностях репертуара», - отметила министр культуры Наталия Щелканова.