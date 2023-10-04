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Разработан порядок для выплаты компенсации многодетным семьям за обучение детей в колледжах и техникумах

Новости
В Саратовской области введена новая мера поддержки многодетных семей.



Многодетные семьи, чьи дети учатся очно на коммерческой основе в учреждениях среднего профессионального образования, расположенных на территории региона, будут получать компенсацию 50% за обучение. Рассчитывать на компенсацию могут все многодетные семьи, независимо от уровня дохода.

Министерством труда разработан порядок назначения данной выплаты.

Заявление о назначении компенсации подается в учреждение социальной поддержки населения, позднее появится возможность подачи заявления через МФЦ.

«Обращаем внимание, что подавать заявление на компенсацию можно в течение одного года с даты оплаты обучения. Таким образом, в случае ежемесячной оплаты заявление можно подать как ежемесячно, так и за несколько месяцев сразу», – отметили в министерстве труда и социальной защиты области.

Для назначения компенсации необходимы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка, который учится на платной основе, удостоверение многодетной семьи, договор на оказание платных образовательных услуг, справка об обучении ребенка, документы, подтверждающие расходы на оплату обучения. При этом часть сведений запрашивается в рамках межведомственного взаимодействия. Однако заявитель может их предоставить по собственной инициативе.

Решение по заявлению о назначении компенсации принимается учреждением социальной поддержки населения по месту подачи заявления в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления.

Размер компенсации определяется на основании документов, подтверждающих понесенные расходы на оплату обучения ребенка по программе среднего профессионального образования, представленных заявителем при обращении.

Выплата компенсации производится в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о ее назначении.
Более подробную информацию можно узнать в учреждениях социальной поддержки населения.