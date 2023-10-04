Картины из собраний Радищевского музея экспонируются в Третьяковской галерее

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14 сентября в Москве в Третьяковской галерее открылась выставка «Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения». В залах галереи представлены 22 картины из собрания Радищевского музея, среди которых – портрет А. П. Боголюбова кисти И. Е. Репина. Эскизы к батальным полотнам, прославившим мастера, составляют значительную часть экспозиции, посвященной этому жанру. В зале пленэрных этюдов, на отдельной стене, экспонируются пейзажи Боголюбова, демонстрирующие виртуозность живописной манеры автора.Данная выставка – часть масштабный культурно-образовательный проект «Браво, Боголюбов!» , мероприятия в рамках которого начались в середине 2023 года и будут проходить в течение всего 2024 года.В июле 2023 года в Энгельсской картинной галерее – филиале Радищевского музея, начала свою работу выставка «Боголюбовцы», представляющая живопись преподавателей Боголюбовского училища, охватывающая временной промежуток более ста лет – со дня основания до наших дней.В 2024 году в Радищевском музее планируются две крупные выставки, которые представят творчество и личность А. П. Боголюбова:- «Браво, Боголюбов!» из собрания Саратовского музея им. А. Н. Радищева с участием Государственной Третьяковской галереи (Москва), Государственного Русского музея (Петербург), Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва), Серпуховского историко-художественного музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова, Нижегородского государственного художественного музея;- «Дабы возвысить образовательное дело юношества… Педагоги Боголюбовского рисовального училища. 1897 – 2024» из собрания Саратовского музея им. А. Н. Радищева, частных коллекций, мастерских художников.Также будут представлены и другие выставочные проекты: «Корабли Боголюбова» (Саратов), «В свите Наследника» (Энгельс), «Французские друзья Боголюбова» (Энгельс), «Западноевропейская гравюра из коллекции А. П. Боголюбова» (Балаково), «Чудесный подарок для моего Радищевского музея…» (Вольск), «Боголюбов, внук Радищева» (Радищево. Пензенская область).Осенью 2024 года состоятся традиционные для Радищевского музея, уже 20-е по счёту, «Боголюбовские чтения» – научно-практическая конференция, посвящённая А. П. Боголюбову и русской культуре второй половины XIX века. Идёт подготовка к изданию альбома «А. П. Боголюбов и его Радищевский музей», монографического исследования «А. П. Боголюбов на фоне русского и европейского искусства», научно-популярных публикаций в бумажном и электронном формате.Для детской и подростковой аудитории будет организован всероссийский конкурс детского творчества «Попутный ветер. Боголюбовский рейд», разработаны культурно-образовательные и литературно-художественные программы.Юбилейные мероприятия, посвященные А. П. Боголюбову, запланированы в Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова (Москва) Государственном Русском музее (Петербург), Центральном военно-морском музее им. Петра Великого (Петербург), Российском государственном архиве военно-морского флота (Петербург).