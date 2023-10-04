4 октября 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 03 октября
О нормативных правовых актах в РФ можно узнать на портале Министерства юстиции
17:00 | 03 октября
В Саратовской области проходят стажировку преподаватели и мастера производственного обучения со всей России
16:01 | 03 октября
48 команд принимают участие в финале турнира по футболу среди дворовых команд
15:00 | 03 октября
Михаил Орлов поздравил Народного учителя СССР Веру Александрову с юбилеем
14:00 | 03 октября
Количество автобусов на маршрутах, дублирующих трамвайные, будет увеличено
13:02 | 03 октября
В Саратовском университете проходят «Университетские смены» для школьников из ДНР
12:30 | 03 октября
Картины из собраний Радищевского музея экспонируются в Третьяковской галерее
12:01 | 03 октября
10 тысяч жителей Саратовской области прошагали по 10 тысяч шагов
11:00 | 03 октября
В отдаленном селе Александрово – Гайского района открыли новую игровую площадку для детей
10:00 | 03 октября
В Саратовской области почти в 5 раз увечили финансирование лесовосстановительных работ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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О нормативных правовых актах в РФ можно узнать на портале Министерства юстиции

Новости
На портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации все желающие смогут ознакомиться с нормативными правовыми актами, принимаемыми органами государственной власти и местного самоуправления.


На Портале обеспечен свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к нормативным правовым актам, принятым высшими органами государственной власти Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Данные на Портале регулярно обновляются и систематизируются. Доступ к Порталу обеспечивается по адресам: http://pravo minjust.ru, http://право-минюст.рф. В настоящее время на Портале содержится более 1,5 млн нормативных правовых актов.

Портал на уровне Правительства Российской Федерации определен в качестве источника для доступа заинтересованных лиц (граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления) к сведениям, содержащимся в федеральных регистрах и государственных реестрах, ведение которых осуществляется Министерством юстиции Российской Федерации.

В Саратовской области Портал определен в качестве источника официального размещения текстов нормативных правовых актов Саратовской области.