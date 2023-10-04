О нормативных правовых актах в РФ можно узнать на портале Министерства юстиции
На портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации все желающие смогут ознакомиться с нормативными правовыми актами, принимаемыми органами государственной власти и местного самоуправления.
На Портале обеспечен свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к нормативным правовым актам, принятым высшими органами государственной власти Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Данные на Портале регулярно обновляются и систематизируются. Доступ к Порталу обеспечивается по адресам: http://pravo minjust.ru, http://право-минюст.рф. В настоящее время на Портале содержится более 1,5 млн нормативных правовых актов.
Портал на уровне Правительства Российской Федерации определен в качестве источника для доступа заинтересованных лиц (граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления) к сведениям, содержащимся в федеральных регистрах и государственных реестрах, ведение которых осуществляется Министерством юстиции Российской Федерации.
В Саратовской области Портал определен в качестве источника официального размещения текстов нормативных правовых актов Саратовской области.
На Портале обеспечен свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к нормативным правовым актам, принятым высшими органами государственной власти Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Данные на Портале регулярно обновляются и систематизируются. Доступ к Порталу обеспечивается по адресам: http://pravo minjust.ru, http://право-минюст.рф. В настоящее время на Портале содержится более 1,5 млн нормативных правовых актов.
Портал на уровне Правительства Российской Федерации определен в качестве источника для доступа заинтересованных лиц (граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления) к сведениям, содержащимся в федеральных регистрах и государственных реестрах, ведение которых осуществляется Министерством юстиции Российской Федерации.
В Саратовской области Портал определен в качестве источника официального размещения текстов нормативных правовых актов Саратовской области.