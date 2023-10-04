О нормативных правовых актах в РФ можно узнать на портале Министерства юстиции

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На Портале обеспечен свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к нормативным правовым актам, принятым высшими органами государственной власти Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.Данные на Портале регулярно обновляются и систематизируются. Доступ к Порталу обеспечивается по адресам: http://pravo minjust.ru, http://право-минюст.рф. В настоящее время на Портале содержится более 1,5 млн нормативных правовых актов.Портал на уровне Правительства Российской Федерации определен в качестве источника для доступа заинтересованных лиц (граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления) к сведениям, содержащимся в федеральных регистрах и государственных реестрах, ведение которых осуществляется Министерством юстиции Российской Федерации.В Саратовской области Портал определен в качестве источника официального размещения текстов нормативных правовых актов Саратовской области.