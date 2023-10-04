В Саратовской области проходят стажировку преподаватели и мастера производственного обучения со всей России

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Более десяти профессиональных образовательных учреждений Саратовской области определены стажировочными площадками. В их число вошли лучшие мастерские региона, в которых уже сегодня реализуется обучение слушателей по модулю «Обучение педагогических работников практическим навыкам работы на оборудовании в современных мастерских в соответствии с профилем реализуемой основной образовательной программы среднего профессионального образования».Реализация практико-ориентированных гибких образовательных программ проходит в смешанном очно-дистанционном формате. Более 160 педагогических работников из Приволжского, Уральского и Центрального федеральных округов в онлайн-режиме изучили опыт по внедрению лучших практик организации производственного цикла в практическое обучение в мастерских, знакомились с оборудованием и принципами его работы. С сентября по ноябрь 2023 года в очном режиме будут проведены практические занятия и демонстрационные экзамены.Более 50 преподавателей и мастеров производственного обучения Саратовской области повышают свою квалификацию в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе современных мастерских Башкирии, Москвы, Тольятти, Подмосковья, Новокузнецка, Оренбурга, Перьми.После обучения педагоги смогут адаптировать полученные навыки для использования в рамках профессиональных модулей, в том числе в части совершенствования практического обучения на современном оборудовании.