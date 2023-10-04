4 октября 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 03 октября
О нормативных правовых актах в РФ можно узнать на портале Министерства юстиции
17:00 | 03 октября
В Саратовской области проходят стажировку преподаватели и мастера производственного обучения со всей России
16:01 | 03 октября
48 команд принимают участие в финале турнира по футболу среди дворовых команд
15:00 | 03 октября
Михаил Орлов поздравил Народного учителя СССР Веру Александрову с юбилеем
14:00 | 03 октября
Количество автобусов на маршрутах, дублирующих трамвайные, будет увеличено
13:02 | 03 октября
В Саратовском университете проходят «Университетские смены» для школьников из ДНР
12:30 | 03 октября
Картины из собраний Радищевского музея экспонируются в Третьяковской галерее
12:01 | 03 октября
10 тысяч жителей Саратовской области прошагали по 10 тысяч шагов
11:00 | 03 октября
В отдаленном селе Александрово – Гайского района открыли новую игровую площадку для детей
10:00 | 03 октября
В Саратовской области почти в 5 раз увечили финансирование лесовосстановительных работ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области проходят стажировку преподаватели и мастера производственного обучения со всей России

Новости
Саратовская область стала одним из регионов Российской Федерации, где в 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Образование» организовано проведение стажировок для слушателей дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Обучение педагогических работников практическим навыкам работы на оборудовании в современных мастерских в соответствии с профилем реализуемой основной образовательной программы среднего профессионального образования».

В Саратовской области проходят стажировку преподаватели и мастера производственного обучения со всей России

Более десяти профессиональных образовательных учреждений Саратовской области определены стажировочными площадками. В их число вошли лучшие мастерские региона, в которых уже сегодня реализуется обучение слушателей по модулю «Обучение педагогических работников практическим навыкам работы на оборудовании в современных мастерских в соответствии с профилем реализуемой основной образовательной программы среднего профессионального образования».

Реализация практико-ориентированных гибких образовательных программ проходит в смешанном очно-дистанционном формате. Более 160 педагогических работников из Приволжского, Уральского и Центрального федеральных округов в онлайн-режиме изучили опыт по внедрению лучших практик организации производственного цикла в практическое обучение в мастерских, знакомились с оборудованием и принципами его работы. С сентября по ноябрь 2023 года в очном режиме будут проведены практические занятия и демонстрационные экзамены.
Более 50 преподавателей и мастеров производственного обучения Саратовской области повышают свою квалификацию в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе современных мастерских Башкирии, Москвы, Тольятти, Подмосковья, Новокузнецка, Оренбурга, Перьми.

После обучения педагоги смогут адаптировать полученные навыки для использования в рамках профессиональных модулей, в том числе в части совершенствования практического обучения на современном оборудовании.