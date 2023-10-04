4 октября 2023 СРЕДА
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17:00 | 03 октября
В Саратовской области проходят стажировку преподаватели и мастера производственного обучения со всей России
16:01 | 03 октября
48 команд принимают участие в финале турнира по футболу среди дворовых команд
15:00 | 03 октября
Михаил Орлов поздравил Народного учителя СССР Веру Александрову с юбилеем
14:00 | 03 октября
Количество автобусов на маршрутах, дублирующих трамвайные, будет увеличено
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10:00 | 03 октября
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48 команд принимают участие в финале турнира по футболу среди дворовых команд

Новости
Стартовали финальные соревнования XXI Открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области.
48 команд принимают участие в финале турнира по футболу среди дворовых команд



В финальном этапе принимают участие 32 команды юношей и 16 команд девушек из Пугачевского, Базарно-Карабулакского, Фёдоровского, Марксовского, Новоузенского, Ртищевского, Лысогорского, Калининского, Хвалынского, Балашовского, Петровского, Александрово-Гайского, Советского, Новобурасского, Озинского, Энгельсского, Балтайского, городского округа ЗАТО «Светлый» и муниципального образования «город Саратов».

Уже сегодня вечером юные футболисты побывают на стадионе «Локомотив», где посмотрят матч «Сокол»–«Алания».

Напомним, что по решению губернатора области Романа Викторовича Бусаргина, победители финального этапа в каждой возрастной группе получат универсальные спортивные площадки для тренировок.