48 команд принимают участие в финале турнира по футболу среди дворовых команд

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В финальном этапе принимают участие 32 команды юношей и 16 команд девушек из Пугачевского, Базарно-Карабулакского, Фёдоровского, Марксовского, Новоузенского, Ртищевского, Лысогорского, Калининского, Хвалынского, Балашовского, Петровского, Александрово-Гайского, Советского, Новобурасского, Озинского, Энгельсского, Балтайского, городского округа ЗАТО «Светлый» и муниципального образования «город Саратов».Уже сегодня вечером юные футболисты побывают на стадионе «Локомотив», где посмотрят матч «Сокол»–«Алания».Напомним, что по решению губернатора области Романа Викторовича Бусаргина, победители финального этапа в каждой возрастной группе получат универсальные спортивные площадки для тренировок.