Михаил Орлов поздравил Народного учителя СССР Веру Александрову с юбилеем

просмотров: 127

Вчера заслуженного учителя поздравил заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов, а также представители Профсоюза педагогических работников Саратовской области.За дружеским чаепитием Вера Александровна спрашивала своих коллег о новшествах в системе образования, о мерах поддержки молодых педагогов. Даже сейчас неравнодушный педагог не остается в стороне от развития образования в регионе.«Вера Александрова – это удивительный и грамотный педагог, на которого мы все должны равняться. Имея за спиной более 30-ти лет педагогического стажа, она продолжает дарить свой драгоценный опыт будущим педагогам региона и, конечно же, детям. Поэтому я не просто желаю ей здоровья, но и от имени всех педагогов региона в Год педагога и наставника говорю ей спасибо за неоценимый вклад в систему образования региона, и за то, что подает нам всем пример!», - отметил Михаил Орлов.Народный учитель СССР выразила благодарность за внимание со стороны коллег, и за то, что ценят ее большой опыт и преданность профессии, ведь профессия учителя – это навсегда!