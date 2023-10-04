Михаил Орлов поздравил Народного учителя СССР Веру Александрову с юбилеем
1 октября единственный учитель в Саратовской области со званием «Народный учитель СССР» - Вера Александрова отпраздновала свое 90-летие. Опытный педагог посвятила половину своей жизни воспитанию детей и будущих педагогов региона.
Вчера заслуженного учителя поздравил заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов, а также представители Профсоюза педагогических работников Саратовской области.
За дружеским чаепитием Вера Александровна спрашивала своих коллег о новшествах в системе образования, о мерах поддержки молодых педагогов. Даже сейчас неравнодушный педагог не остается в стороне от развития образования в регионе.
«Вера Александрова – это удивительный и грамотный педагог, на которого мы все должны равняться. Имея за спиной более 30-ти лет педагогического стажа, она продолжает дарить свой драгоценный опыт будущим педагогам региона и, конечно же, детям. Поэтому я не просто желаю ей здоровья, но и от имени всех педагогов региона в Год педагога и наставника говорю ей спасибо за неоценимый вклад в систему образования региона, и за то, что подает нам всем пример!», - отметил Михаил Орлов.
Народный учитель СССР выразила благодарность за внимание со стороны коллег, и за то, что ценят ее большой опыт и преданность профессии, ведь профессия учителя – это навсегда!
Вчера заслуженного учителя поздравил заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов, а также представители Профсоюза педагогических работников Саратовской области.
За дружеским чаепитием Вера Александровна спрашивала своих коллег о новшествах в системе образования, о мерах поддержки молодых педагогов. Даже сейчас неравнодушный педагог не остается в стороне от развития образования в регионе.
«Вера Александрова – это удивительный и грамотный педагог, на которого мы все должны равняться. Имея за спиной более 30-ти лет педагогического стажа, она продолжает дарить свой драгоценный опыт будущим педагогам региона и, конечно же, детям. Поэтому я не просто желаю ей здоровья, но и от имени всех педагогов региона в Год педагога и наставника говорю ей спасибо за неоценимый вклад в систему образования региона, и за то, что подает нам всем пример!», - отметил Михаил Орлов.
Народный учитель СССР выразила благодарность за внимание со стороны коллег, и за то, что ценят ее большой опыт и преданность профессии, ведь профессия учителя – это навсегда!