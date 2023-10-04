4 октября 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 03 октября
О нормативных правовых актах в РФ можно узнать на портале Министерства юстиции
17:00 | 03 октября
В Саратовской области проходят стажировку преподаватели и мастера производственного обучения со всей России
16:01 | 03 октября
48 команд принимают участие в финале турнира по футболу среди дворовых команд
15:00 | 03 октября
Михаил Орлов поздравил Народного учителя СССР Веру Александрову с юбилеем
14:00 | 03 октября
Количество автобусов на маршрутах, дублирующих трамвайные, будет увеличено
13:02 | 03 октября
В Саратовском университете проходят «Университетские смены» для школьников из ДНР
12:30 | 03 октября
Картины из собраний Радищевского музея экспонируются в Третьяковской галерее
12:01 | 03 октября
10 тысяч жителей Саратовской области прошагали по 10 тысяч шагов
11:00 | 03 октября
В отдаленном селе Александрово – Гайского района открыли новую игровую площадку для детей
10:00 | 03 октября
В Саратовской области почти в 5 раз увечили финансирование лесовосстановительных работ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Количество автобусов на маршрутах, дублирующих трамвайные, будет увеличено

Новости
Вчера заместитель председателя правительства области Павел Мигачёв вместе с министром транспорта и дорожного хозяйства Алексеем Петаевым провели встречу с руководителями компаний-перевозчиков общественного транспорта Саратова, в том числе на маршрутах, дублирующих трамвайные маршруты №№6, 8 и 9. По словам Павла Мигачёва, «от жителей города неоднократно поступали жалобы на интервалы движения автобусов, их переполненность и др. Лично убедился в этом, проехав в час пик на автобусе №19».

Количество автобусов на маршрутах, дублирующих трамвайные, будет увеличено

В течение дня специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства посчитали количество автобусов, вышедших на линии. В результате выяснилось: везде - недовыпуск. «Обсудили с перевозчиками этот вопрос. Дал указание завтра же увеличить число автобусов по всем дублирующим маршрутам! Публикую данные мониторинга минтранса и план на завтра:
Маршрут №3 – на линию вышло 16 автобусов. Завтра планируется - 21
Маршрут №46 и 46А - на линию вышло 13. Завтра планируется - 14
Маршрут №18Д – на линию вышло 27. Завтра планируется -27.
Маршрут №110 – на линию вышло 18. Завтра планируется - 19
Маршрут №57 – на линию вышло 6. Завтра планируется - 8
Маршрут №26 – на линию вышло 8. Завтра планируется - 8
Маршрут №55А – на линию вышло 12. Завтра планируется - 14
Маршрут №105 - на линию вышло 14. Завтра планируется -16.
Маршрут №6 – на линию вышло 17. Завтра планируется - 24
Маршрут №19 - на линию вышло 15. Завтра планируется - 16.
Дал поручение пустить автобусы большей вместимости (большого класса) по маршруту №19! Завтра они будут отправляться с улицы Миллеровской в 6:50, 7:20 и 7:50.

С завтрашнего дня меняем схему работы! Диспетчеры совместно со специалистами минтранса, администрации Саратова и перевозчиками будут мониторить пассажиропоток в реальном времени и регулировать его в ручном режиме, чтобы впоследствии выработать механизм по увеличению количества транспорта и уменьшению количества заторов. Также обсудили вопрос по оптимизации работы регулирования светофоров в Саратове на особо загруженных участках для улучшения дорожной ситуации», – сообщил Павел Мигачёв в своем телеграм-канале.