Количество автобусов на маршрутах, дублирующих трамвайные, будет увеличено

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В течение дня специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства посчитали количество автобусов, вышедших на линии. В результате выяснилось: везде - недовыпуск. «Обсудили с перевозчиками этот вопрос. Дал указание завтра же увеличить число автобусов по всем дублирующим маршрутам! Публикую данные мониторинга минтранса и план на завтра:Маршрут №3 – на линию вышло 16 автобусов. Завтра планируется - 21Маршрут №46 и 46А - на линию вышло 13. Завтра планируется - 14Маршрут №18Д – на линию вышло 27. Завтра планируется -27.Маршрут №110 – на линию вышло 18. Завтра планируется - 19Маршрут №57 – на линию вышло 6. Завтра планируется - 8Маршрут №26 – на линию вышло 8. Завтра планируется - 8Маршрут №55А – на линию вышло 12. Завтра планируется - 14Маршрут №105 - на линию вышло 14. Завтра планируется -16.Маршрут №6 – на линию вышло 17. Завтра планируется - 24Маршрут №19 - на линию вышло 15. Завтра планируется - 16.Дал поручение пустить автобусы большей вместимости (большого класса) по маршруту №19! Завтра они будут отправляться с улицы Миллеровской в 6:50, 7:20 и 7:50.С завтрашнего дня меняем схему работы! Диспетчеры совместно со специалистами минтранса, администрации Саратова и перевозчиками будут мониторить пассажиропоток в реальном времени и регулировать его в ручном режиме, чтобы впоследствии выработать механизм по увеличению количества транспорта и уменьшению количества заторов. Также обсудили вопрос по оптимизации работы регулирования светофоров в Саратове на особо загруженных участках для улучшения дорожной ситуации», – сообщил Павел Мигачёв в своем телеграм-канале.