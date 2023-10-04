В Саратовском университете проходят «Университетские смены» для школьников из ДНР
В Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского состоялось открытие образовательно-туристской программы «Университетские смены» для старшеклассников из Донецкой Народной Республики. На университетский интенсив прибыли 48 школьников из нового региона России.
Университет подготовил для гостей множество образовательных и развлекательных мероприятий, лекций от ведущих преподавателей. Школьники посещают лаборатории, центры и учебные аудитории СГУ, саратовские музеи, театры и местные достопримечательности. Ребята уже успели посадить саженцы на территории лагеря «Берёзка», посетить 3 музея и научные лаборатории Саратовского университета, поучаствовать в педагогической образовательной игре и многое другое.
Ректор СГУ имени Н.Г. Чернышевского Алексей Чумаченко рассказал о возможностях, которые открываются перед школьниками: «Мы впервые принимаем участие в «Университетских сменах». И для нас это важно. За 10 дней смены мы хотим показать гораздо больше, чем есть в университете. Рассказать обо всех проектах, которые доступны молодёжи нашей страны. Это и направления подготовки, и научная, и общественная деятельность. Но главное – это возможности».
Образовательная смена для школьников из ДНР проводится на базе Саратовского университета с 26 сентября по 5 октября. Курируют смену Минобрнауки РФ, Министерство просвещения РФ и Российское движение детей и молодёжи «Университетские смены».
СГУ – единственный вуз в регионе, который готовит педагогические кадры, поэтому смена профильного лагеря была названа «Педагоги будущего».
Университет подготовил для гостей множество образовательных и развлекательных мероприятий, лекций от ведущих преподавателей. Школьники посещают лаборатории, центры и учебные аудитории СГУ, саратовские музеи, театры и местные достопримечательности. Ребята уже успели посадить саженцы на территории лагеря «Берёзка», посетить 3 музея и научные лаборатории Саратовского университета, поучаствовать в педагогической образовательной игре и многое другое.
Ректор СГУ имени Н.Г. Чернышевского Алексей Чумаченко рассказал о возможностях, которые открываются перед школьниками: «Мы впервые принимаем участие в «Университетских сменах». И для нас это важно. За 10 дней смены мы хотим показать гораздо больше, чем есть в университете. Рассказать обо всех проектах, которые доступны молодёжи нашей страны. Это и направления подготовки, и научная, и общественная деятельность. Но главное – это возможности».
Образовательная смена для школьников из ДНР проводится на базе Саратовского университета с 26 сентября по 5 октября. Курируют смену Минобрнауки РФ, Министерство просвещения РФ и Российское движение детей и молодёжи «Университетские смены».
СГУ – единственный вуз в регионе, который готовит педагогические кадры, поэтому смена профильного лагеря была названа «Педагоги будущего».