В Саратовском университете проходят «Университетские смены» для школьников из ДНР

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Университет подготовил для гостей множество образовательных и развлекательных мероприятий, лекций от ведущих преподавателей. Школьники посещают лаборатории, центры и учебные аудитории СГУ, саратовские музеи, театры и местные достопримечательности. Ребята уже успели посадить саженцы на территории лагеря «Берёзка», посетить 3 музея и научные лаборатории Саратовского университета, поучаствовать в педагогической образовательной игре и многое другое.Ректор СГУ имени Н.Г. Чернышевского Алексей Чумаченко рассказал о возможностях, которые открываются перед школьниками: «Мы впервые принимаем участие в «Университетских сменах». И для нас это важно. За 10 дней смены мы хотим показать гораздо больше, чем есть в университете. Рассказать обо всех проектах, которые доступны молодёжи нашей страны. Это и направления подготовки, и научная, и общественная деятельность. Но главное – это возможности».Образовательная смена для школьников из ДНР проводится на базе Саратовского университета с 26 сентября по 5 октября. Курируют смену Минобрнауки РФ, Министерство просвещения РФ и Российское движение детей и молодёжи «Университетские смены».СГУ – единственный вуз в регионе, который готовит педагогические кадры, поэтому смена профильного лагеря была названа «Педагоги будущего».