В отдаленном селе Александрово – Гайского района открыли новую игровую площадку для детей

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Площадку установили рядом со средней общеобразовательной школой и детским садом «Солнышко».Детская площадка включает в себя карусель, песочницу, игровой комплекс с горками, несколько видов качелей для отдыха детей и взрослых, скамейки и другие элементы.Общая стоимость реализации проекта составила 1,4 млн. руб., из которых 1,1 млн. руб. – размер субсидии, выделенной из областного бюджета, 140 тыс. руб. – средства местного бюджета и ещё 140 тыс. руб. – вклад жителей и предпринимателей.К реализации проекта подключились местные жители, которые активно помогали в благоустройстве общественной территории. Жители самостоятельно смонтировали и окрасили ворота в парк отдыха.