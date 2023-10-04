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В отдаленном селе Александрово – Гайского района открыли новую игровую площадку для детей

Новости
В минувшие выходные в парке отдыха села Варфоломеевка Алгайского района состоялось открытие детской площадки в рамках реализации инициативных проектов.

В отдаленном селе Александрово – Гайского района открыли новую игровую площадку для детей

Площадку установили рядом со средней общеобразовательной школой и детским садом «Солнышко».

Детская площадка включает в себя карусель, песочницу, игровой комплекс с горками, несколько видов качелей для отдыха детей и взрослых, скамейки и другие элементы.

Общая стоимость реализации проекта составила 1,4 млн. руб., из которых 1,1 млн. руб. – размер субсидии, выделенной из областного бюджета, 140 тыс. руб. – средства местного бюджета и ещё 140 тыс. руб. – вклад жителей и предпринимателей.

К реализации проекта подключились местные жители, которые активно помогали в благоустройстве общественной территории. Жители самостоятельно смонтировали и окрасили ворота в парк отдыха.