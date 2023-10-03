В Саратовской области почти в 5 раз увечили финансирование лесовосстановительных работ

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Средства на инвентарь и технику из областного бюджета выделили впервые. Ранее оборудование приобреталось только за счёт федеральных денег. В этом году финансирование лесовосстановительных работ увеличено практически в 5 раз. Напомним, 23 августа депутаты областной думы поддержали инициативу правительства, согласно которой также будет приобретено оборудование для лесхозов.- два трактора для Аткарского лесхоза и Усовского питомника в Вольске;- два плуга для для Макаровского лесхоза и Новобурасского межрайонного лесопитомника;- сеялка для Балашовского лесхоза.