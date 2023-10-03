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В Саратовской области почти в 5 раз увечили финансирование лесовосстановительных работ

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Для восстановления лесов, которое ведется в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Экология», в Саратовской области закупили различные сеялки, опрыскиватели и культиваторы. На приобретение оборудования в этом году дополнительно выделили 5 миллионов рублей из областного бюджета. Кроме того, по инициативе губернатора Романа Бусаргина для лесхозов приобрели еще 11 тракторов.

В Саратовской области почти в 5 раз увечили финансирование лесовосстановительных работ


Средства на инвентарь и технику из областного бюджета выделили впервые. Ранее оборудование приобреталось только за счёт федеральных денег. В этом году финансирование лесовосстановительных работ увеличено практически в 5 раз. Напомним, 23 августа депутаты областной думы поддержали инициативу правительства, согласно которой также будет приобретено оборудование для лесхозов.

- два трактора для Аткарского лесхоза и Усовского питомника в Вольске;
- два плуга для для Макаровского лесхоза и Новобурасского межрайонного лесопитомника;
- сеялка для Балашовского лесхоза.