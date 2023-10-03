Более 1000 жителей региона стали участниками Всероссийской акции «Педагогический диктант»

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Участники акции – учителя и управленческие кадры региона, студенты педагогических направлений и специальностей, обучающиеся психолого-педагогических классов – творили, создавая рукописный авторский текст на основе отрывка из произведения К.Д. Ушинского «Труд в его психическом и воспитательном значении». Текст создавался в процессе решения трех кейсовых задач.Региональной площадкой проведения акции стал Саратовский областной институт развития образования. Декламаторами площадки стали заместитель министра образования области Ирина Чинаева и ректор Института Елена Губанова.«Участие в диктанте – один из значимых шагов на пути к педагогической профессии. Решение достаточно сложных задач, предложенных вашему вниманию, пробуждает интерес к творческому поиску, нестандартным ответам, педагогическому поиску в будущем»,- отметила ректор Саратовского областного института развития образования Елена Губанова.Проведение акции поддержали площадки в 37 муниципальных районах и городских округах Саратовской области. Участниками акции в регионе стали более 1000 человек.Итоги педагогического диктанта будут подведены с 30 октября по 3 ноября 2023 года в рамках проведения регионального фестиваля педагогического мастерства «П3: педагог – признанный профессионал».