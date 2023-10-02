Сотрудник областного правительства рассказал, как несет службу в зоне СВО

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Иван Новиков с конца мая 2022 работал руководителем секретариата заместителя Председателя Правительства Саратовской области Р.С.Ковальского. В сентябре 2022 года ушел добровольцем в ряды Вооруженных сил России и по настоящее время несет службу в зоне СВО.С 2020 года Иван Новиков работал в министерстве сельского хозяйства Саратовской области: консультантом, заместителем начальника отдела экономического анализа и предпринимательства управления экономической политики. В 2010-2011 годах Иван проходил срочную службу в Президентском полку. В 2013 году - окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», позднее защитил научную диссертацию с присвоением звания «кандидат экономических наук».«Службу выбрал, поскольку 21 сентября 2022 года послушал обращение Президента РФ о начале частичной мобилизации и решил для себя, что защита Отечества является первостепенным долгом в условиях осложнения СВО. У меня есть дочь, в декабре ей исполнится 3 года. Родители отреагировали соответственно - очень сильно переживали и переживают до сих пор. Стараюсь по возможности чаще выходить на связь, чтобы успокоить, приободрить, сообщить, что жив, здоров и всё хорошо. Участие в СВО и военная служба в целом прибавили мне спокойствия и уверенности. Сейчас никакие форс-мажорные ситуации и жизненные обстоятельства не способны выбить из колеи, поскольку есть четкое понимание, что наше дело - правое, победа будет за нами.Долгое время с начала участия в СВО занимался охраной и обороной Сватовского района Луганской Народной Республики. В боестолкновениях пришлось участвовать практически с первого дня прибытия в зону СВО. По итогам десяти месяцев службы нашим подразделением были существенно укреплены оборонительные сооружения в зоне боестолкновения, несмотря на ежедневные миномётные и артиллерийские обстрелы. В июле 2023 года мы пошли в наступление. За неделю активных действий нами были уничтожены более 20 укрепрайонов противника, уничтожено более 70 националистов и 18 сдались в плен. В одном из боёв был ранен осколками гранаты, после чего почти два месяца проходил лечение и реабилитацию.В сентябре досрочно вышел из отпуска и вернулся в свое подразделение, сейчас проходим усиленный курс тренировок и готовимся к дальнейшему выполнению задач.За добросовестное выполнение боевых задач был награждён благодарственным письмом от командования Бригады в адрес Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.С первых дней и по настоящее время прохожу службу в 15 отдельной Гвардейской мотострелковой Александрийской миротворческой бригаде. Личный состав бригады с первого дня начала СВО принимает активное участие в выполнении задач, поэтому отношение ко всем вновь прибывающим, будь то добровольно заключившие контракт или мобилизованные, максимально ответственное. Ведётся постоянная работа по укреплению боевого сплочения подразделений, повышения навыков и умений военнослужащих.Советую всем, кто думает пойти служить - не сомневайтесь. У военной Присяги нет срока годности, поэтому с момента ее принятия и до последнего момента Вы обязаны без колебаний встать на защиту интересов и рубежей своего Отечества!», рассказал саратовец.Напоминаем, в Саратовской области продолжается набор на военную службу по контракту. Узнать подробнее о поступлении на контрактную службу можно на «горячей линии» 117, в пунктах отбора по месту жительства и в областном пункте отбора по контракту по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20 и на сайте службапоконтракту.рф.