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Саратовец в зоне СВО подбил американскую машину пехоты

Новости
Саратовец в зоне СВО подбил американскую машину пехоты

Председатель правления Дергачевского районного отделения Саратовской области «Боевого братства», ветеран боевых действий, пограничник лейтенант Алексей Жакбалиев уничтожил боевую машину пехоты Bradley.
Мужчина после срочной службы в армии закончил педагогический институт, преподавал физкультуру в школе, благодаря высокому авторитету его избрали депутатом районного собрания и руководителем местных организаций «Боевое братство» и «Часовые Родины». Он многодетный отец, у него три дочери.
«На момент формирования 72-й Саратовской именной бригады пошел добровольцем на должность водителя, но благодаря острому уму, широкой эрудиции и постижению всего нового вскоре был назначен командиром противотанкового взвода с присвоением воинского звания лейтенант», - рассказали в «Боевом братстве».
В сети появилось видео, на котором Жакбалиев показывает, как он подбил свою первую боевую машину пехоты Bradley, которую украинским властям поставили из США.
«Это моя первая Bradley! Надеюсь, что не последняя! Ждем «Абрамсы», «Леопарды» и что там еще. Короче, зверинец ждем!» - говорит Алексей.
Алексей Жакбалиев за мужество и героизм при выполнении воинского долга в борьбе с укронацистами награжден медалью «За отвагу» и знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом IV степени.

Напоминаем, в Саратовской области продолжается набор на военную службу по контракту. Узнать подробнее о поступлении на контрактную службу можно на «горячей линии» 117, в пунктах отбора по месту жительства и в областном пункте отбора по контракту по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20 и на сайте службапоконтракту.рф.