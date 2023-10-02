Подстанция «Хопер» в Балашовском районе расширена для подключения новых потребителей к электросетям

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В ходе работ на открытом распределительном устройстве подстанции построили две линейные ячейки 110 кВ с современными выключателями и разъединителями, ограничителями перенапряжения, внедрили микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики. Все установленное на объекте оборудование отечественного производства, высоконадежное, с длительным сроком эксплуатации.Дополнительное оборудование позволит энергетикам подключить к сети новые производства, создающиеся в области.Также для повышения надежности потребителей на подстанции «Хопер» в 2023 году были реализованы ремонтные мероприятия. Энергетики выполнили ремонт силового оборудования, трансформаторов тока и напряжения, разъединителей и выключателей, реакторов.Компания «Россети» реализует долгосрочную инвестиционную программу в Саратовской области. На 2023-2025 годы можно выделить несколько крупных проектов. В настоящее время ведется реконструкция подстанции 220 кВ «Центральная». На объекте идут работы по замене устаревших воздушных выключателей на современные элегазовые, будет заменено 42 комплекта оборудования, что значительно повысит надежность работы объекта и энергоснабжения наших потребителей. Также реализуется проект по реконструкции системы плавки гололеда на ключевых линиях 220 кВ, обеспечивающих выдачу мощности Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС. Еще один крупный инвестиционный проект – строительство новой подстанции 220 кВ «Чапаевская» для обеспечения электроснабжения центра обработки данных, который строится в Балаково. Выданная мощность потребителю составит 82 МВт. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.