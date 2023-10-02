Нацпроект «Демография»: в Балакове рассказали о новом оборудовании школы восстановления «Шаг за шагом»

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На этот раз с визитом в Балаковский центр соцобслуживания прибыли руководители отделений Энгельсского КЦСОН.Гостям рассказали о том, как реализуются социальные технологии национального проекта «Демография», которые помогают центру расширить спектр социальных услуг творческого, реабилитационного и оздоровительного направления.«Так, в текущем году мы приобрели аппарат «Лимфанорм» для проведения оздоровительных процедур прессотерапии в школе восстановления в постинсультном и посттравматическом периоде «Шаг за шагом». Среди наших получателей социальных услуг такой вид массажа пользуется большой популярностью», - рассказал директор Балаковского центра соцобслуживания Александр Лисин.Сотрудники центра продемонстрировали коллегам из Энгельса на практике работу аппарата «Лимфанорм» и другого реабилитационного оборудования, познакомили с методиками работы с получателями услуг старшего возраста, гражданами с инвалидностью.Встреча получилась познавательной и эмоционально насыщенной. Такой обмен опытом – это всегда новый импульс для развития и совершенствования работы и профессионального взаимообогащения.