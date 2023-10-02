2 октября 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 02 октября
Подстанция «Хопер» в Балашовском районе расширена для подключения новых потребителей к электросетям
17:03 | 02 октября
Нацпроект «Демография»: в Балакове рассказали о новом оборудовании школы восстановления «Шаг за шагом»
16:01 | 02 октября
Участники акции «Сохраним лес» увеличили Марксовские леса на 2000 юных деревьев
15:00 | 02 октября
Новая зона отдыха в Затоне должна быть функциональной и удобной для горожан
14:03 | 02 октября
Молодежь и ветераны отметили День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
13:00 | 02 октября
Впервые пациента эвакуировали из НИМЦ им. Бакулева в ГУЗ СОДКБ на вертолете
12:30 | 02 октября
Сотрудник областного правительства рассказал, как несет службу в зоне СВО
12:00 | 02 октября
В Балаково прошел «Фестиваль героев»
11:02 | 02 октября
Пожилых саратовцев порадовали музыкальным флешмобом
10:30 | 02 октября
Саратовец в зоне СВО подбил американскую машину пехоты
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Участники акции «Сохраним лес» увеличили Марксовские леса на 2000 юных деревьев

Новости
На территории Марксовского района Саратовской области состоялось центральное мероприятие Всероссийской акции «Сохраним лес».

Участники акции «Сохраним лес» увеличили Марксовские леса на 2000 юных деревьев


Акция проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Основной целью акции является привлечение широкой общественности к теме сохранения и воспроизводства лесов России, а также увеличение их до 70 млн деревьев.

В мероприятии приняли участие сотрудники исполнительных и федеральных органов государственной власти региона, представители муниципалитета, Межрегионального управления Росприроднадзора, Саратовской межрайонной природоохранной прокуратуры, научного сообщества, общественных организаций, лесхозов области, эковолонтеры, в том числе «Волонтеры Победы», а также студенты и школьники. Всего около 100 человек.

Работы прошли на территории лесного фонда вблизи детского оздоровительного центра «Орленок» в Марксе.

«По поручению губернатора Романа Бусаргина мы увеличиваем леса нашего региона. В акции принимают участие не только жители Саратовской области, но и ребята из Луганской Народной Республики. Несмотря на то, что наш регион является малолесным, в этом году мы закладываем 4000 га лесных насаждений, в следующем году - уже 5000 га и с каждым годом эта цифра будет увеличиваться. Многие понимают, что леса – это легкие нашей планеты, которые нужно сохранять», - сказал заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства Роман Ковальский.

«Эта одна из самых крупных экологических акций проводится уже в пятый раз на территории нашей страны. В прошлом году в рамках данной акции на территории Саратовской области высадили более полумиллиона штук сеянцев и саженцев различных деревьев. Сегодня мы с вами открываем начало посадок центральной акцией. Здесь много молодежи. Здорово, что акцию поддерживают студенты, волонтеры, экологи и неравнодушные граждане. С каждым годом участников все больше и больше, а внимание общественности к акции увеличивается. Это значит, что мы воспитываем наших детей правильно, прививаем им бережное отношение к природе, а в целом увеличиваем лесистость нашего региона. В текущем году в рамках акции будет высажено 3 млн штук деревьев», - отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Министр уточнил, что акция продлится до конца октября и пройдет во всех районах области.

Марксовский лес пополнился 2000 юных сосен на территории более 5 тысяч кв. метров. Высаживали сосенки с закрытой корневой системой в длинные ряды подготовленной заранее вспаханной земли.

«Я уже не первый раз принимаю участие в экологических акциях по посадке деревьев. Занимаясь в областном центре экологии, краеведения и туризма с ребятами, мы часто высаживаем деревья на территории экоцентра. Однако, для меня было в новинку посадить деревья именно в лесу. С удовольствием приму участие в таких акциях и дальше», - поделился впечатлениями студент СГУ Дамир Низамов.

Учащиеся школы №1 г. Маркса уже давно опекают здешние лесные места. В июле они выходили на субботник по уборке их от бытового мусора.

«Я рада, что здесь появятся новые леса. Конечно, мы поддерживаем такие акции. Мы с удовольствием проследим за тем, как эти маленькие сосны будут расти, а когда они станут большими, мы придем отдохнуть в их тени», - пообещала ученица восьмого класса школы №1 г. Маркса Полина Мухаева.