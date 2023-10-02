Участники акции «Сохраним лес» увеличили Марксовские леса на 2000 юных деревьев

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Акция проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Основной целью акции является привлечение широкой общественности к теме сохранения и воспроизводства лесов России, а также увеличение их до 70 млн деревьев.В мероприятии приняли участие сотрудники исполнительных и федеральных органов государственной власти региона, представители муниципалитета, Межрегионального управления Росприроднадзора, Саратовской межрайонной природоохранной прокуратуры, научного сообщества, общественных организаций, лесхозов области, эковолонтеры, в том числе «Волонтеры Победы», а также студенты и школьники. Всего около 100 человек.Работы прошли на территории лесного фонда вблизи детского оздоровительного центра «Орленок» в Марксе.«По поручению губернатора Романа Бусаргина мы увеличиваем леса нашего региона. В акции принимают участие не только жители Саратовской области, но и ребята из Луганской Народной Республики. Несмотря на то, что наш регион является малолесным, в этом году мы закладываем 4000 га лесных насаждений, в следующем году - уже 5000 га и с каждым годом эта цифра будет увеличиваться. Многие понимают, что леса – это легкие нашей планеты, которые нужно сохранять», - сказал заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства Роман Ковальский.«Эта одна из самых крупных экологических акций проводится уже в пятый раз на территории нашей страны. В прошлом году в рамках данной акции на территории Саратовской области высадили более полумиллиона штук сеянцев и саженцев различных деревьев. Сегодня мы с вами открываем начало посадок центральной акцией. Здесь много молодежи. Здорово, что акцию поддерживают студенты, волонтеры, экологи и неравнодушные граждане. С каждым годом участников все больше и больше, а внимание общественности к акции увеличивается. Это значит, что мы воспитываем наших детей правильно, прививаем им бережное отношение к природе, а в целом увеличиваем лесистость нашего региона. В текущем году в рамках акции будет высажено 3 млн штук деревьев», - отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.Министр уточнил, что акция продлится до конца октября и пройдет во всех районах области.Марксовский лес пополнился 2000 юных сосен на территории более 5 тысяч кв. метров. Высаживали сосенки с закрытой корневой системой в длинные ряды подготовленной заранее вспаханной земли.«Я уже не первый раз принимаю участие в экологических акциях по посадке деревьев. Занимаясь в областном центре экологии, краеведения и туризма с ребятами, мы часто высаживаем деревья на территории экоцентра. Однако, для меня было в новинку посадить деревья именно в лесу. С удовольствием приму участие в таких акциях и дальше», - поделился впечатлениями студент СГУ Дамир Низамов.Учащиеся школы №1 г. Маркса уже давно опекают здешние лесные места. В июле они выходили на субботник по уборке их от бытового мусора.«Я рада, что здесь появятся новые леса. Конечно, мы поддерживаем такие акции. Мы с удовольствием проследим за тем, как эти маленькие сосны будут расти, а когда они станут большими, мы придем отдохнуть в их тени», - пообещала ученица восьмого класса школы №1 г. Маркса Полина Мухаева.