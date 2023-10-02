Новая зона отдыха в Затоне должна быть функциональной и удобной для горожан

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В настоящее время на участке у солярия ведутся мероприятия по берегоукреплению, погрузке шпунта, установке мола. Продление саратовской набережной в сторону Затона стало возможным благодаря поддержке Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.Губернатор поручил главе города Ладе Мокроусовой обсудить с общественностью зоны, которые необходимо будет организовать на будущем пляже, парковочные места, точки общепита, спортивные площадки.«Здесь должно быть людям удобно, эта территория будет пользоваться популярностью у саратовцев и гостей города. Необходимо сделать все функционально, чтобы было место для отдыха, где переодеться, припарковать автомобиль», - подчеркнул Роман Бусаргин.