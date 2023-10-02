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Молодежь и ветераны отметили День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

Новости
30 сентября, в День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, молодежные и ветеранские организации Саратовской области организовали праздничные флэшмобы, посвященные этой памятной дате.
Молодежь и ветераны отметили День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией



Во дворе студгородка Саратовского университета у памятника Н.Г.Чернышевского участники мероприятий выстроились в форме числа 89, символизирующего количество субъектов Российской Федерации.

Далее активисты молодежных и ветеранских организаций организовали авто мотопробег по улицам города Саратова от площади имени Героев Донбасса до Театральной площади, где присоединились к общегородскому концерту, организованному в честь годовщины воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией.

В мероприятиях приняли участие активисты Молодой Гвардии Единой России, студенческих отрядов Саратовской области, Движения Первых, Фонда «Единение», Волонтерской роты Боевого Братства, Молодежки ОНФ, Волонтеров Победы, сообществ автомобилистов и мотоциклистов области, а также члены Молодёжного Правительства области.

Патриотический авто мотопробег поддержали Областное казачье общество, Саратовский центр казачьей культуры; морские пехотинцы «Тайфун», члены организаций «Офицеры России», «Боевое Братство» и ДОСААФ, участники спецоперации, ветераны боевых действий.

Кроме этого к пробегу присоединились активисты и сотрудники Представительства Главы Чеченской Республики в Саратовской области, члены национально-культурных организаций области.