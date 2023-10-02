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Впервые пациента эвакуировали из НИМЦ им. Бакулева в ГУЗ СОДКБ на вертолете

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Малыш в возрасте 29 дней со множественными врождёнными пороками развития и пороком сердца был прооперирован в Университетской клинической больнице Саратова в экстренном порядке по жизненным показаниям, затем экстренно доставлен в НИМЦ Бакулева г. Москва, где ему была выполнена операция по поводу порока сердца.
Впервые пациента эвакуировали из НИМЦ им. Бакулева в ГУЗ СОДКБ на вертолете


На всех этапах медицинской эвакуации малыша сопровождали реаниматологи службы детской санитарной авиации Саратовской областной детской клинической больницы.

«Чаще всего перед санитарной авиацией стоит задача помочь больному в самых тяжелых случаях — на границе между жизнью и смертью.

Участвуя в нацпроекте «Здравоохранение», инициированном Президентом РФ Владимиром Путиным, мы уже несколько лет эвакуируем пациентов из районов в областные клиники по воздуху. Это и быстро, и удобно. Сохраняется «правило золотого часа», когда медицинскую помощь необходимо оказать максимально оперативно, не затрачивая драгоценное время на дорогу. Однако, санитарная авиация не останавливается на достигнутом и расшивает свою географию. Сегодняшний случай - лучшее доказательство важности ее работы.

4 часа в один конец, дозаправка - 1 час и обратный путь длительностью 4 часа. Все это - результат слаженного взаимодействия многих медиков из различных учреждений Саратова и Москвы, что позволило в рекордно короткие сроки доставить прооперированного малыша обратно. Давайте пожелаем ему скорейшего окончательного выздоровления», - отметил министр здравоохранения Олег Костин.