Впервые пациента эвакуировали из НИМЦ им. Бакулева в ГУЗ СОДКБ на вертолете

просмотров: 98

На всех этапах медицинской эвакуации малыша сопровождали реаниматологи службы детской санитарной авиации Саратовской областной детской клинической больницы.«Чаще всего перед санитарной авиацией стоит задача помочь больному в самых тяжелых случаях — на границе между жизнью и смертью.Участвуя в нацпроекте «Здравоохранение», инициированном Президентом РФ Владимиром Путиным, мы уже несколько лет эвакуируем пациентов из районов в областные клиники по воздуху. Это и быстро, и удобно. Сохраняется «правило золотого часа», когда медицинскую помощь необходимо оказать максимально оперативно, не затрачивая драгоценное время на дорогу. Однако, санитарная авиация не останавливается на достигнутом и расшивает свою географию. Сегодняшний случай - лучшее доказательство важности ее работы.4 часа в один конец, дозаправка - 1 час и обратный путь длительностью 4 часа. Все это - результат слаженного взаимодействия многих медиков из различных учреждений Саратова и Москвы, что позволило в рекордно короткие сроки доставить прооперированного малыша обратно. Давайте пожелаем ему скорейшего окончательного выздоровления», - отметил министр здравоохранения Олег Костин.