В Балаково прошел «Фестиваль героев»

просмотров: 101

Яркой частью мероприятия стал концерт в поддержку Саратовских воинов СВО. На фестивальной сцене выступили группа «Манго-Экспресс» (Саратов) и солисты Ансамбля Воздушно-космических сил России (Москва).На сцену выходили не только артисты, но и участники специальной военной операции из Балаковского района: старший сержант Вячеслав Зюганов, награждённый медалью «За воинскую доблесть» II степени, и ефрейтор Сергей Монахов, также награждённый медалью «За воинскую доблесть» II степени. Вячеслав Зюганов от имени 95 полка поблагодарил земляков за постоянную помощь и сказал отдельное спасибо семьям за поддержку, которая бесценна для воинов. Сразу же после своего выступления бойцы отправились в зону СВО, их краткий отпуск был завершён.На прямую видеосвязь с «Фестивалем героев» во время «Телемоста Саратовская область-Донбасс» вышли балаковцы, бойцы 99 полка. Ребята передали привет землякам и своим семьям, защитники Отечества уверены в нашей Победе.Нестабильная видеосвязь в зоне СВО не позволила военнослужащим спецназа из Балаковского района в прямом эфире обратиться к участникам фестиваля. Однако это не остановило воинов, записавших видеоприветствие, показанное во время мероприятия на диодных экранах. Защитники России благодарят земляков и заверяют, что выполнят свой воинский долг.На празднике состоялась традиционная акция «Благодарность героям» с записью видеопосланий воинам-освободителям, работала интерактивная площадка лазертага.Событие «Фестиваля героев» в Балаково транслировалось в прямом эфире на официальном портале фестивальгероев64.рф и в социальных медиа проекта. Запись мероприятия доступна для просмотра на всех ресурсах фестиваля.Этот большой праздник стал финальным событием проекта. Позади 15 разноформатных мероприятий в Саратове, Духовницком, Ровном, Марксе, Александровом Гае, Озинках, Аркадаке, Новых Бурасах, Ершове, Петровске, Екатериновке, Ртищево, Красноармейске, Балашове и Балаково. Состоялись встречи с участниками СВО, их близкими и праздники в честь жителей области, вставших на борьбу с неонацизмом.Население региона узнало более 50 уникальных историй наших защитников из первых уст, а воины, родные бойцов на встречах и концертах почувствовали уважение, заботу, теплоту земляков и единение общества.Мероприятия «Фестиваля героев» в апреле-сентябре нынешнего года собрали более 25 000 жителей Саратовской области.