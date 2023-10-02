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Пожилых саратовцев порадовали музыкальным флешмобом

Новости
1 октября в Саратове студенты Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова и волонтеры «Молодежь плюс» провели музыкальные флешмобы «Я выбираю активное долголетие» на популярных маршрутах общественного транспорта.

Пожилых саратовцев порадовали музыкальным флешмобом



В автобусах и троллейбусах прозвучали хорошо знакомые старшему поколению песни. Пассажиры с удовольствием подпевали молодым исполнителям.

«Сегодня поехала с утра к внучке, чтобы помочь с правнуком, и тут такой сюрприз. Спасибо ребятам за теплые слова. Как здорово, что у нас есть такая талантливая молодежь», – поделилась впечатления Валентина Сидорцева.

Как отметил участник акции Максим Левочкин, участие в подобных флешмобах очень важно для молодых артистов: «Это возможность сделать доброе дело для незнакомых людей, выступить в необычной для нас обстановке. Это очень позитивно - почувствовать хорошую реакцию старших. В этот день наши поколения связали классные песни».

Всем представителям старшего поколения, которые поддержали активность молодежи и вместе с ребятами вспомнили знакомые мелодии, в подарок остался памятный сувенир.

Как отметили в министерстве труда и социальной защиты области, сегодня старшее поколение и молодежь объединяет общая идея: «И пожилые люди, и молодежь выбирают активное долголетие своим образом жизни, своей вовлеченностью в общественную деятельность и, конечно же, неравнодушным отношением к другим людям».

Кроме того, в преддверии Международного дня пожилых людей все желающие могли ознакомиться с работами творческой лаборатории «серебряных» волонтеров и художников Саратова «Активное долголетие».

Арт-объекты, символизирующие вовлеченность пожилых людей в различные виды искусства и изготовленные руками самих «серебряных» волонтеров, были размещены на площадке перед министерством труда и социальной защиты области.

В организации экспозиции приняли участие студенты Саратовского художественного училища им. А.П. Боголюбова, которые отметили желание людей в разном возрасте, с разными способностями создавать из подручных материалов творческие объекты и увидели в этом хороший пример самовыражения.