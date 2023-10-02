Саратовцы побывали на экскурсии, организованной в честь годовщины воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

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Музей посетили активисты национально-культурных и иных некоммерческих организаций области.В экспозиции были представлены экспонаты, привезённые волонтёрами, постоянно выезжающими на территорию Донбасса и Новороссии.Также посетителям презентован региональный мультимедийным контент о военных буднях и подвигах наших земляков – участников спецоперации, а также материалы о полковнике Александре Белоглазове, подполковнике Александре Аксенове, старшем лейтенанте Александре Потапове.Музей СВО открылся 28 июля 2023 года и с этого времени бережно хранит и продолжает накапливать память о подлинных свидетельствах самоотверженности и подвигах наших героев."Сегодня мы посетили Музей истории специальной военной операции. Нам необходимо хранить память об этих трудных днях. Сегодня многонациональный народ России находится в состоянии борьбы с нацизмом. Запрещать русский язык, русскую культуру и русский народ недопустимо!", - сообщила руководитель Саратовского областного центра казахской культуры «Казахстан».