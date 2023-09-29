29 сентября 2023 ПЯТНИЦА
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18:00 | 29 сентября
Представители областного минздрава приняли участие во Всероссийском научно-образовательном форуме
17:00 | 29 сентября
В Саратовской области пройдет штабная тренировка по гражданской обороне
16:58 | 29 сентября
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16:01 | 29 сентября
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15:02 | 29 сентября
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14:03 | 29 сентября
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10:00 | 29 сентября
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09:00 | 29 сентября
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Представители областного минздрава приняли участие во Всероссийском научно-образовательном форуме

Новости
Форум «Мать и Дитя» – крупнейшее федеральное мероприятие в области акушерства, гинекологии, неонатологии, перинатологии и смежных дисциплин

Представители областного минздрава приняли участие во Всероссийском научно-образовательном форуме

В событии приняли участие заместитель министра здравоохранения Саратовской области — начальник управления по охране материнства и детства Денис Грайфер, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Денис Новичков, главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста Татьяна Басова.

Форум посвящен широкому спектру фундаментальных, клинических и организационных вопросов, касающихся оптимизации оказания помощи в акушерстве, гинекологии и неонатологии, результативности сотрудничества с врачами смежных специальностей.

На Форуме выступят ведущие российские ученые, талантливые врачи и педагоги, представители медицинских обществ и органов власти, а также организаторы здравоохранения, что делает предстоящее событие главной информационной платформой для специалистов.

«Медицина развивается стремительно! Именно поэтому каждому врачу необходимо постоянно учиться, повышать свой профессиональный уровень, чтобы все его знания и навыки отвечали современным требованиям и поставленным целям. Важность и нужность таких форумов доказывать бессмысленно, они очевидны. Сфера, связанная с укреплением здоровья матери и ребенка, - одна из важнейших. Участники мероприятия актуализируют ключевые проблемы, тенденции, новые достижения и перспективы развития сферы материнства и детства» - отметил министр здравоохранения Олег Костин.