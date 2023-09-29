Саратовцев приглашают сделать «Экоселфи – селфи с пользой»

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Саратовцев приглашают к участию в Пятом открытом экологическом фотоконкурсе с международным участием «Экоселфи – селфи с пользой». Принять участие могут как взрослые, так и дети.Конкурс дает возможность экоактивистам не просто рассказать о себе, но и вдохновить других, а единомышленникам найти друг друга. Конкурсные работы участников, отражающие реальные дела, от масштабных уборок до экономного расходования ресурсов.В конкурсе участвуют следующие номинации:«Экодело» – автопортреты, выполненные во время участия в любой природоохранной акции: посадка деревьев и уход за ними; уборка от мусора территории парка, водного объекта, памятника природы или любого другого объекта; помощь диким или бездомным животным и птицам и другие конкретные дела.«Экопривычки» – фоторабота должна отражать идеи экологического образа жизни: замена химических средств на натуральные, ресурсосбережение, экологичная оптимизация передвижения, утилизация бытовых отходов и другие идеи.«Экотворчество» – экоселфи создателей изделий, выполненных из старых ненужных вещей, которые в процессе модернизации могут быть полезными в быту: сумки, коврики, игрушки и другое.Оценка работ проводится отдельно в трех возрастных категориях: от 7 до 14; от 15 до 25; старше 25. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.Прием фоторабот и заявок проводится до 31 октября по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/64365c0a73cee7011fd3b9b9/.