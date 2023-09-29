В Саратове наградили победителей Всероссийского первенства по автомногоборью

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Три соревновательных дня, 144 участника от 14 до 17 лет из 36 регионов России, волнение наставников и всего 5 конкурсных этапов, чтобы доказать свое право носить звание победителей первенства 2023 года. Юные автомобилисты зарабатывали баллы как в личном, так и в командном зачетах.Одним из конкурсов автомногоборья стал экзамен на знание ПДД «Знатоки правил дорожного движения». Сдав теорию, ребята приступали к практике. В индивидуальных конкурсных состязаниях они показывали мастерство управления автомобилем на специально оборудованной площадке. Слаженную командную работу подростки продемонстрировали при прохождении конкурсного этапа «Замена колеса».Подведение итогов конкурсных испытаний состоялось на торжественной церемонии закрытия. В ней приняли участие заместитель Председателя Правительства области – министр образования Михаил Орлов, начальник отдела развития системы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних министерства просвещения Российской Федерации Дарья Аксенова, методист отдела реализации и координации проектов Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Татьяна Дунаева, сотрудники региональной Госавтоинспекции и органов образования, команды-участники и их наставники.Победителями по результатам всех соревновательных этапов Первенства стали команды из Омской и Саратовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.В личном зачете по результатам всех этапов первенства места распределились следующим образом:1 место – Симаков Максим, Саратовская область;2 место – Шалыгин Никита, Омская область;3 место — Керимов Роман, ЯНАО.Организаторами Всероссийского первенства по Автомногоборью являются Минпросвещения России и Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Организационно-методическое сопровождение оказывает ФГБУК «ВЦХТ». Партнером мероприятия является ООДЮО «ЮИД».