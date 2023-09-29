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В Саратовской области пройдет штабная тренировка по гражданской обороне

Новости
3 октября в Саратовской области пройдет штабная тренировка по гражданской обороне
В Саратовской области пройдет штабная тренировка по гражданской обороне

Это ежегодное плановое мероприятие общероссийского масштаба. В ходе тренировки проверяется готовность субъектов страны к выполнению задач гражданской обороны, защиты населения и территорий.

Мероприятия пройдут в Саратове и каждом муниципальном районе области. В их проведении заняты все исполнительные органы области, подведомственные им организации, подразделения ГУ МЧС России по Саратовской области и органы местного самоуправления.

Тренировка проводится с целью совершенствования практических навыков руководителей гражданской обороны и органов, осуществляющих управление гражданской обороной, в принятии решений по защите населения, материальных и культурных ценностей и совершенствованию нормативно-правовой базы в области гражданской обороны.

«Во время плановых учений мы проверяем слаженность и эффективность действий органов управления, сил и средств при выполнении мероприятий по гражданской обороне. Далее – анализируем итоги штабной тренировки и разрабатываем меры дальнейшего развития и совершенствования гражданской обороны на территории нашего региона», - отметил начальник Управления безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

На территории Саратовской области во время проведения тренировки будут отработаны механизмы развертывания сборных пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, санитарно-обмывочных пунктов, станций спецобработки одежды и транспорта, подвижных пунктов питания, пунктов временного размещения граждан и других объектов.

Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области