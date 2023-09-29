Саратовская область станет площадкой Всероссийского фестиваля-конкурса любительского циркового искусства «ВолгаЦиркФест»

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«Участниками мероприятия станут любительские цирковые коллективы субъектов Российской Федерации, а также индивидуальные исполнители независимо от их ведомственной принадлежности. Конкурсные номера могут быть заявлены в следующих номинациях: «Акробатика», «Эквилибристика», «Жонглирование», «Музыкальная эксцентрика», «Клоунада», «Пластическая акробатика», «Антипод», «Икарийские игры», «Иллюзия», «Воздушная гимнастика», - рассказала министр культуры Наталия Щелканова.Свое мастерство участники смогут показать на сцене Центра циркового искусства «Цирк Арт-Алле» г. Маркса.Для участия в фестивале необходимо до 20 октября 2023 года направить анкету-заявку на электронный адрес отдела театрального искусства и детского художественного творчества Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова: theatregrdnt@gmail.com.По результатам приёма заявок цирковых номеров до 24 октября 2023 года формируется афиша и состав участников фестиваля-конкурса. С Положением о проведении можно ознакомиться на сайте https://www.socnt.ru/festivali-konkursy/tsirkovaya-feeriya-na-volge. Здесь же можно скачать анкету-заявку на участие.