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На Совете ПФО Роман Бусаргин рассказал о патриотическом воспитании молодежи в Саратовской области

Новости
Сегодня губернатор Роман Бусаргин принял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа, которое прошло под председательством полпреда Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.

На Совете ПФО Роман Бусаргин рассказал о патриотическом воспитании молодежи в Саратовской области


Высшие должностные лица регионов округа, представители органов государственной власти и общественных организаций обсудили вопросы работы с молодежью.

В докладе Роман Бусаргин рассказал о патриотическом воспитании детей и молодежи в Саратовской области:

Ежегодно численность молодых людей региона возрастает и уже сегодня насчитывает более 625 тысяч человек, это 26,5% от общего числа проживающих в области.

Около 80% саратовской молодежи охвачено различными мероприятиями, в том числе военно-патриотической направленности на базе кружков, отрядов и клубов по интересам.

В региональную программу патриотического воспитания включены следующие целевые ориентиры: увеличение в образовательных организациях количества действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, историко-патриотических и военно-патриотических школьных музеев, уголков боевой славы (всего – 1743 площадки); оснащение школ государственными символами Российской Федерации (317 комплектов); обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (879 таких специалистов).

Значимые мероприятия, проводимые в регионе на военно-патриотическую тематику: областная Спартакиада молодежи допризывного возраста, военно-патриотическая игра «Зарница Поволжья», исторический молодежный квест «Военные тропы Приволжья» и другие. Открыт областной учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», где организованы курсы патриотического воспитания для старшеклассников.