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В Балаковской школе открылись учебный кабинет китайского языка и муниципальная экостанция
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В Балаковской школе открылись учебный кабинет китайского языка и муниципальная экостанция

Новости
С сентября 2023 года в школе № 27 г. Балаково свои двери для ребят гостеприимно распахнули новые образовательные объекты – муниципальная экостанция и кабинет китайского языка, которые созданы в рамках мероприятий Концепции по развитию системы дополнительного образования Балаковского муниципального района.
В Балаковской школе открылись учебный кабинет китайского языка и муниципальная экостанция

В школе состоялось торжественное открытие и презентация современного образовательного пространства.

На входе в школу гости и участники мероприятия ознакомились с экспонатами агровыставки «ЭкоТех2023», где были представлены детские творческие работы «Палитра осени». Также педагоги дополнительного образования продемонстрировали работу 3D принтера и метеостанции. Здесь же была организована тематическая фотозона, подготовленная педагогами совместно с детьми.

В кабинете муниципальной экостанции обучающиеся младших классов под руководством педагога дополнительного образования продемонстрировали навыки уверенного пользования современными цифровыми микроскопами в ходе выполнения практической работы. Учащиеся старших классов занимались индивидуально–проектной деятельностью по цифровому микроскопированию объектов неживой природы.

На открытии учебного кабинета китайского языка дети продемонстрировали навыки разговорной речи.

Новые образовательные объекты на базе школы № 27 г. Балаково станут площадкой для реализации дополнительных общеразвивающих программ, ориентированные не только для детей этого образовательного учреждения, но и для всех ребят, проживающих в Балаковском муниципальном районе.