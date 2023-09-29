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В Вольске строится дом для переселенцев из аварийного жилья
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В Вольске строится дом для переселенцев из аварийного жилья

Новости
Вчера заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачёв посетил с рабочим визитом Вольск
В Вольске строится дом для переселенцев из аварийного жилья


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Зампред проверил, как ведется строительство дома №2а на улице Звездной (ЖК «Северный»), где для переселенцев из аварийного жилья приобретена 31 квартира. «Дом находится в высокой степени готовности. Вижу, что поручение губернатора Романа Викторовича Бусаргина выполнено – сделаны балконы. Не снижайте темп. Переселенцы должны получить ключи от своих новых квартир до конца года!», - обратился Павел Мигачёв к главе администрации Вольского района Андрею Татаринову и подрядчику. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Также Павел Мигачёв осмотрел Сквер Памятника Бойцам Красной Волжской флотилии, который был благоустроен в этом году. В целом, по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Вольске в 2023 году преобразились еще четыре территории: скверы микрорайона Новоселы, 10-летия Октября, по улице Чернышевского и двор на улице Фирстова.

Еще одной точкой внимания зампреда стал микрорайон, где многодетным семьям были предоставлены 76 земельных участков. Татаринов отметил, что на данный момент готовится проектно-сметная документация по прокладке линии водоснабжения к данным участкам. Мигачёв подчеркнул: «Вопрос обеспечения инфраструктурой земельных участков многодетных семей - один из приоритетных для Правительства области, поэтому держите его на особом контроле».