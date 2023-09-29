Грантовая поддержка: Саратовские предприниматели планируют открыть центр беспилотной авиации, студию балета и пекарню
30 молодых предпринимателей до 25 лет и социальных предприятий подали заявки на грант в размере от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта.
Субсидии предоставляются министерством экономического развития области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Отбор проводится ежегодно на конкурсной основе.
Средства доступны как индивидуальным предпринимателям, так и учредителям предприятий и могут быть направлены на аренду, ремонт нежилого помещения, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг, услуг электроснабжения, связи.
Социальные предприниматели планируют направить средства гранта на реализацию проектов по открытию онлайн-школы, частного детского сада, центра социального обслуживания, созданию центра беспилотной авиации по применению беспилотных авиационных систем в агропромышленном комплексе, изготовлению и ремонту тентовых изделий и другие.
В планах молодых предпринимателей – открытие студий красоты, фитнеса, балета, кафе, химчистки и пекарни.
«Сейчас идет рассмотрение заявок от предпринимателей. На грантовую поддержку в этом году предусмотрено 9,7 млн рублей», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.
Напомним, поддержка оказывается на условиях не менее 25% софинансирования получателем расходов по проекту.
Справочная информация по тел.: (8452)26-45-70, 26-14-86, 26-24-32.
Субсидии предоставляются министерством экономического развития области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Отбор проводится ежегодно на конкурсной основе.
Средства доступны как индивидуальным предпринимателям, так и учредителям предприятий и могут быть направлены на аренду, ремонт нежилого помещения, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг, услуг электроснабжения, связи.
Социальные предприниматели планируют направить средства гранта на реализацию проектов по открытию онлайн-школы, частного детского сада, центра социального обслуживания, созданию центра беспилотной авиации по применению беспилотных авиационных систем в агропромышленном комплексе, изготовлению и ремонту тентовых изделий и другие.
В планах молодых предпринимателей – открытие студий красоты, фитнеса, балета, кафе, химчистки и пекарни.
«Сейчас идет рассмотрение заявок от предпринимателей. На грантовую поддержку в этом году предусмотрено 9,7 млн рублей», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.
Напомним, поддержка оказывается на условиях не менее 25% софинансирования получателем расходов по проекту.
Справочная информация по тел.: (8452)26-45-70, 26-14-86, 26-24-32.