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Грантовая поддержка: Саратовские предприниматели планируют открыть центр беспилотной авиации, студию балета и пекарню

Новости
30 молодых предпринимателей до 25 лет и социальных предприятий подали заявки на грант в размере от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта.
Грантовая поддержка: Саратовские предприниматели планируют открыть центр беспилотной авиации, студию балета и пекарню



Субсидии предоставляются министерством экономического развития области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Отбор проводится ежегодно на конкурсной основе.

Средства доступны как индивидуальным предпринимателям, так и учредителям предприятий и могут быть направлены на аренду, ремонт нежилого помещения, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг, услуг электроснабжения, связи.

Социальные предприниматели планируют направить средства гранта на реализацию проектов по открытию онлайн-школы, частного детского сада, центра социального обслуживания, созданию центра беспилотной авиации по применению беспилотных авиационных систем в агропромышленном комплексе, изготовлению и ремонту тентовых изделий и другие.

В планах молодых предпринимателей – открытие студий красоты, фитнеса, балета, кафе, химчистки и пекарни.

«Сейчас идет рассмотрение заявок от предпринимателей. На грантовую поддержку в этом году предусмотрено 9,7 млн рублей», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Напомним, поддержка оказывается на условиях не менее 25% софинансирования получателем расходов по проекту.

Справочная информация по тел.: (8452)26-45-70, 26-14-86, 26-24-32.