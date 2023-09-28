28 сентября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 28 сентября
В Саратовской области начался ремонт дополнительных 100 садов по региональной программе
17:04 | 28 сентября
На Балаковской АЭС пройдет командно-штабное учение
16:08 | 28 сентября
У Бога все живы
16:00 | 28 сентября
Племзавод Трудовой вошел в топ-30 самых эффективных молочных хозяйств России
15:49 | 28 сентября
Саратовский студент награждён медалью Жукова
15:00 | 28 сентября
Большая учительская неделя в регионе откроется акцией «Педагогический диктант»
14:03 | 28 сентября
В Саратовской области уже привито против гриппа более 500 тысяч человек
13:00 | 28 сентября
В Саратове организовали молодежную площадку «Экстремизму – Нет»
12:02 | 28 сентября
Предприниматели могут получить льготное финансирование через Цифровую платформу
11:39 | 28 сентября
Индустриальный парк позволит создать в регионе более 1800 рабочих мест
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовский студент награждён медалью Жукова

Новости / Главная новость
Студент Межрегионального юридического института СГЮА Данила Лохматов награждён медалью Жукова.

Саратовский студент награждён медалью Жукова

Сейчас Данила проходит службу в зоне проведения специальной военной операции командиром экипажа танка, имеет звание старшего сержанта. В ходе слаженных действий в работе по позициям противника его экипаж уничтожил несколько единиц бронетехники, за что командир и получил эту высокую награду.

Отметим, что ранее экипаж Лохматова уже успел отличиться: проявляя мужество и отвагу в ходе боевых действий, бойцы смогли спасти жизнь командиру полка, за что старший сержант Лохматов был награжден медалью Суворова.

«Я являюсь участником специальной военной операции с самого ее начала. С первых дней я осознал личную ответственность за жизни своих боевых товарищей и важность нашей общей победы. Поэтому прилагаю все усилия для успешного выполнения поставленных задач. Спасибо тем, кто переживает за нас, кто не забывает и пишет! Уверен, победа будет за нами!» – поделился Данила.