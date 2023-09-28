Саратовский студент награждён медалью Жукова

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Сейчас Данила проходит службу в зоне проведения специальной военной операции командиром экипажа танка, имеет звание старшего сержанта. В ходе слаженных действий в работе по позициям противника его экипаж уничтожил несколько единиц бронетехники, за что командир и получил эту высокую награду.Отметим, что ранее экипаж Лохматова уже успел отличиться: проявляя мужество и отвагу в ходе боевых действий, бойцы смогли спасти жизнь командиру полка, за что старший сержант Лохматов был награжден медалью Суворова.«Я являюсь участником специальной военной операции с самого ее начала. С первых дней я осознал личную ответственность за жизни своих боевых товарищей и важность нашей общей победы. Поэтому прилагаю все усилия для успешного выполнения поставленных задач. Спасибо тем, кто переживает за нас, кто не забывает и пишет! Уверен, победа будет за нами!» – поделился Данила.