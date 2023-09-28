В Саратовской области начался ремонт дополнительных 100 садов по региональной программе

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На данном этапе по дополнительной программе финансирования проводится ремонт в каждом районе области, в том числе в Марксовском, Балтайском и Федоровском районах.Так, в детском саду села Ястребовка Марксовского района практически завершены ремонтные работы. Основной задачей была полная замена электрической проводки, также здесь частично заменили двери и стеклопакеты.В селе Орловское того же района была полностью отремонтирована система отопления и частично заменены стеклопакеты. На ремонт детские сады получили по 1,5 миллиона рублей.Новые стеклопакеты появятся и в детских садах сёл Большие Озерки и Царевщина Балтайского района. Ремонт в учреждениях населенных пунктов идет полным ходом. В Озерках, кроме того, ведутся работы по замене кровли. Сейчас она отремонтирована на 70%, специалистам еще предстоит завершить работы в ближайшее время. В Царевщине запланировано строительство двух эвакуационных лестниц. Работы по возведению одной из них близки к завершению.«Дополнительное финансирование позволило решить проблемы, которые накопились со временем. Всего за этот год в Федоровском районе мы смогли полностью отремонтировать четыре детских сада. Теперь еще два – «Ромашка» в Мокроусе и «Тополек» в Еруслане. Как и в других образовательных учреждениях муниципалитета, решились вопросы по ремонту кровли. Работы будут завершены в ближайшие дни. Родители воспитанников относятся с пониманием к ремонтам, ведь совсем скоро их дети зайдут в обновленное учреждение», - рассказала исполняющий обязанности начальника управления образования Федоровского района Оксана Мишина.Напомним, под контролем Губернатора области Романа Бусаргина действует региональная программа ремонта 100 школ и 200 детских садов. Проект по развитию инфраструктуры образовательных организаций был инициирован спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным и реализуется уже второй год.