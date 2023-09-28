В Саратовской области начался ремонт дополнительных 100 садов по региональной программе
В прошлом году стартовала региональная программа «Развитие инфраструктуры образовательных учреждений», в которую вошли 100 детских садов. По итогам встречи Президента РФ Владимира Путина с Губернатором области Романом Бусаргиным глава региона принял решение об увеличении финансирования программы для дополнительных 100 дошкольных учреждений, благодаря чему теперь в программе участвуют 200 детских садов региона.
На данном этапе по дополнительной программе финансирования проводится ремонт в каждом районе области, в том числе в Марксовском, Балтайском и Федоровском районах.
Так, в детском саду села Ястребовка Марксовского района практически завершены ремонтные работы. Основной задачей была полная замена электрической проводки, также здесь частично заменили двери и стеклопакеты.
В селе Орловское того же района была полностью отремонтирована система отопления и частично заменены стеклопакеты. На ремонт детские сады получили по 1,5 миллиона рублей.
Новые стеклопакеты появятся и в детских садах сёл Большие Озерки и Царевщина Балтайского района. Ремонт в учреждениях населенных пунктов идет полным ходом. В Озерках, кроме того, ведутся работы по замене кровли. Сейчас она отремонтирована на 70%, специалистам еще предстоит завершить работы в ближайшее время. В Царевщине запланировано строительство двух эвакуационных лестниц. Работы по возведению одной из них близки к завершению.
«Дополнительное финансирование позволило решить проблемы, которые накопились со временем. Всего за этот год в Федоровском районе мы смогли полностью отремонтировать четыре детских сада. Теперь еще два – «Ромашка» в Мокроусе и «Тополек» в Еруслане. Как и в других образовательных учреждениях муниципалитета, решились вопросы по ремонту кровли. Работы будут завершены в ближайшие дни. Родители воспитанников относятся с пониманием к ремонтам, ведь совсем скоро их дети зайдут в обновленное учреждение», - рассказала исполняющий обязанности начальника управления образования Федоровского района Оксана Мишина.
Напомним, под контролем Губернатора области Романа Бусаргина действует региональная программа ремонта 100 школ и 200 детских садов. Проект по развитию инфраструктуры образовательных организаций был инициирован спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным и реализуется уже второй год.
На данном этапе по дополнительной программе финансирования проводится ремонт в каждом районе области, в том числе в Марксовском, Балтайском и Федоровском районах.
Так, в детском саду села Ястребовка Марксовского района практически завершены ремонтные работы. Основной задачей была полная замена электрической проводки, также здесь частично заменили двери и стеклопакеты.
В селе Орловское того же района была полностью отремонтирована система отопления и частично заменены стеклопакеты. На ремонт детские сады получили по 1,5 миллиона рублей.
Новые стеклопакеты появятся и в детских садах сёл Большие Озерки и Царевщина Балтайского района. Ремонт в учреждениях населенных пунктов идет полным ходом. В Озерках, кроме того, ведутся работы по замене кровли. Сейчас она отремонтирована на 70%, специалистам еще предстоит завершить работы в ближайшее время. В Царевщине запланировано строительство двух эвакуационных лестниц. Работы по возведению одной из них близки к завершению.
«Дополнительное финансирование позволило решить проблемы, которые накопились со временем. Всего за этот год в Федоровском районе мы смогли полностью отремонтировать четыре детских сада. Теперь еще два – «Ромашка» в Мокроусе и «Тополек» в Еруслане. Как и в других образовательных учреждениях муниципалитета, решились вопросы по ремонту кровли. Работы будут завершены в ближайшие дни. Родители воспитанников относятся с пониманием к ремонтам, ведь совсем скоро их дети зайдут в обновленное учреждение», - рассказала исполняющий обязанности начальника управления образования Федоровского района Оксана Мишина.
Напомним, под контролем Губернатора области Романа Бусаргина действует региональная программа ремонта 100 школ и 200 детских садов. Проект по развитию инфраструктуры образовательных организаций был инициирован спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным и реализуется уже второй год.