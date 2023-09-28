28 сентября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 28 сентября
В Саратовской области начался ремонт дополнительных 100 садов по региональной программе
17:04 | 28 сентября
На Балаковской АЭС пройдет командно-штабное учение
16:08 | 28 сентября
У Бога все живы
16:00 | 28 сентября
Племзавод Трудовой вошел в топ-30 самых эффективных молочных хозяйств России
15:49 | 28 сентября
Саратовский студент награждён медалью Жукова
15:00 | 28 сентября
Большая учительская неделя в регионе откроется акцией «Педагогический диктант»
14:03 | 28 сентября
В Саратовской области уже привито против гриппа более 500 тысяч человек
13:00 | 28 сентября
В Саратове организовали молодежную площадку «Экстремизму – Нет»
12:02 | 28 сентября
Предприниматели могут получить льготное финансирование через Цифровую платформу
11:39 | 28 сентября
Индустриальный парк позволит создать в регионе более 1800 рабочих мест
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области начался ремонт дополнительных 100 садов по региональной программе

Новости
В прошлом году стартовала региональная программа «Развитие инфраструктуры образовательных учреждений», в которую вошли 100 детских садов. По итогам встречи Президента РФ Владимира Путина с Губернатором области Романом Бусаргиным глава региона принял решение об увеличении финансирования программы для дополнительных 100 дошкольных учреждений, благодаря чему теперь в программе участвуют 200 детских садов региона.

В Саратовской области начался ремонт дополнительных 100 садов по региональной программе


На данном этапе по дополнительной программе финансирования проводится ремонт в каждом районе области, в том числе в Марксовском, Балтайском и Федоровском районах.

Так, в детском саду села Ястребовка Марксовского района практически завершены ремонтные работы. Основной задачей была полная замена электрической проводки, также здесь частично заменили двери и стеклопакеты.

В селе Орловское того же района была полностью отремонтирована система отопления и частично заменены стеклопакеты. На ремонт детские сады получили по 1,5 миллиона рублей.

Новые стеклопакеты появятся и в детских садах сёл Большие Озерки и Царевщина Балтайского района. Ремонт в учреждениях населенных пунктов идет полным ходом. В Озерках, кроме того, ведутся работы по замене кровли. Сейчас она отремонтирована на 70%, специалистам еще предстоит завершить работы в ближайшее время. В Царевщине запланировано строительство двух эвакуационных лестниц. Работы по возведению одной из них близки к завершению.

«Дополнительное финансирование позволило решить проблемы, которые накопились со временем. Всего за этот год в Федоровском районе мы смогли полностью отремонтировать четыре детских сада. Теперь еще два – «Ромашка» в Мокроусе и «Тополек» в Еруслане. Как и в других образовательных учреждениях муниципалитета, решились вопросы по ремонту кровли. Работы будут завершены в ближайшие дни. Родители воспитанников относятся с пониманием к ремонтам, ведь совсем скоро их дети зайдут в обновленное учреждение», - рассказала исполняющий обязанности начальника управления образования Федоровского района Оксана Мишина.

Напомним, под контролем Губернатора области Романа Бусаргина действует региональная программа ремонта 100 школ и 200 детских садов. Проект по развитию инфраструктуры образовательных организаций был инициирован спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным и реализуется уже второй год.