На Балаковской АЭС пройдет командно-штабное учение

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В учении примут участие руководство и противоаварийные формирования Балаковской АЭС.В районе расположения Балаковской атомной станции будет задействована инженерная и другая специальная техника, а также пассажирский транспорт для практической отработки эвакуации персонала.На базе МАУ УСК «Форум» в рамках учения развернут сборный эвакуационный пункт.На работу Балаковской АЭС в штатном режиме и жизнедеятельность города Балаково и Балаковского района учение не повлияет.