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На Балаковской АЭС пройдет командно-штабное учение

Новости
В соответствии с плановым графиком 29 сентября на Балаковской атомной станции пройдет командно-штабное учение с отработкой практических действий по ликвидации условной чрезвычайной ситуации и эвакуации персонала.

В учении примут участие руководство и противоаварийные формирования Балаковской АЭС.

В районе расположения Балаковской атомной станции будет задействована инженерная и другая специальная техника, а также пассажирский транспорт для практической отработки эвакуации персонала.

На базе МАУ УСК «Форум» в рамках учения развернут сборный эвакуационный пункт.

На работу Балаковской АЭС в штатном режиме и жизнедеятельность города Балаково и Балаковского района учение не повлияет.