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Племзавод Трудовой вошел в топ-30 самых эффективных молочных хозяйств России

Новости
АО «Племзавод «Трудовой»» Марксовского района с надоями 11 488 кг на голову по итогам 2022 года занимает 19 место в первой тридцатке самых эффективных молочных хозяйств России по продуктивности. Таковы итоги рейтинга, опубликованного сегодня Национальным союзом производителей молока.
Племзавод Трудовой вошел в топ-30 самых эффективных молочных хозяйств России



Сейчас на долю Племзавода Трудовой приходится 46% от общего объема молока, производимого в сельхозпредприятиях Саратовской области. Племзавод активно развивается: в этом году здесь завершена реализация двух инвестпроектов по строительству коровника на 650 голов и помещения для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота на 1700 голов.

«Благодаря реализации инвестиционных проектов в молочном скотоводстве области мы сможем достичь 100% обеспеченности жителей области молоком», - подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли животноводства Алексей Молчанов.