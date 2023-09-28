Племзавод Трудовой вошел в топ-30 самых эффективных молочных хозяйств России

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Сейчас на долю Племзавода Трудовой приходится 46% от общего объема молока, производимого в сельхозпредприятиях Саратовской области. Племзавод активно развивается: в этом году здесь завершена реализация двух инвестпроектов по строительству коровника на 650 голов и помещения для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота на 1700 голов.«Благодаря реализации инвестиционных проектов в молочном скотоводстве области мы сможем достичь 100% обеспеченности жителей области молоком», - подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли животноводства Алексей Молчанов.