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Большая учительская неделя в регионе откроется акцией «Педагогический диктант»

Новости
2 октября с 10.00 до 13.00 часов на территории Саратовской области состоится Всероссийская акция «Педагогический диктант».

Большая учительская неделя в регионе откроется акцией «Педагогический диктант»


Федеральным оператором проекта «Педагогический диктант» является Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации. В 2023 году акция проводится во второй раз. Она посвящена двухсотлетию со дня рождения основоположника научной педагогики в России Константина Дмитриевича Ушинского.

Формат проведения акции предполагает создание участниками рукописного авторского текста, содержащего решения педагогических задач, которые были разработаны на основе отрывка из произведения К.Д. Ушинского.

Участниками акции могут стать педагогические работники и управленческие кадры системы образования Саратовской области, студенты педагогических направлений и специальностей, обучающиеся классов психолого-педагогической направленности.

Региональной площадкой проведения акции станет Саратовский областной институт развития образования, который будет ждать участников педагогического диктанта по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 1.

Необходимо предварительно зарегистрироваться до 13.00 часов 29 сентября 2023 года по ссылке: https://quick.apkpro.ru/poll/31675.

Предварительная регистрация для участия в акции в муниципальных районах и городских округах доступна в муниципальных органах управления образованием и муниципальных методических службах.

Итоги акции будут подведены с 30 октября по 3 ноября 2023 года в рамках проведения регионального фестиваля педагогического мастерства «П3: педагог – признанный профессионал».