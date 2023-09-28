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В Саратовской области уже привито против гриппа более 500 тысяч человек

Новости
До конца сентября, с опережением графика, за счет федерального бюджета ожидается еще одна поставка вакцины общим объемом свыше 400 тыс доз.

В Саратовской области уже привито против гриппа более 500 тысяч человек



Дополнительные средства в размере 54 млн. рублей, выделенные из областного бюджета по поручению Губернатора Романа Бусаргина, позволят приобрести еще свыше 320 тыс доз. Общий объем полученных вакцин позволит привить более 60,0% жителей региона, что соответствует установленным требованиям.

«Мы благодарны федеральному министерству здравоохранения за то, что откликнулись на нашу просьбу и сдвинули сроки поставки на более ранние. Это позволит нам не снижать темпы вакцинации и уверенно закончить ее до начала подъема заболеваемости. Получаемая вакцина позволяет привить всех желающих, уберечь от тяжелых осложнений группы риска – пожилых людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями

Вакцинация населения проводится ежегодно в осенний период вакцинами последнего поколения, содержащими в своём составе высокоочищенные антигены актуальных штаммов вируса гриппа, ежегодно рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения. Вакцины хватит всем желающим, и мы приглашаем наших пациентов прийти и привиться! Не откладывать это в долгий ящик. Для этого открыты круглосуточные и мобильные пункты вакцинации, с их списком можно ознакомиться на официальном сайте министерства, в социальных сетях и в телеграмм-канале», - поделился министр здравоохранения Олег Костин.