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В Саратове организовали молодежную площадку «Экстремизму – Нет»

Новости
Министерство внутренней политики и общественных отношений области, Саратовская государственная юридическая академия организовали в стенах Академии молодежную площадку по профилактике экстремизма «Экстремизму – Нет».

В Саратове организовали молодежную площадку «Экстремизму – Нет»

В мероприятии приняли участие студенты саратовских вузов из разных городов и стран, в качестве модераторов секций выступили преподаватели СГЮА.

Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина отметила, что наша страна имеет уникальный опыт государственного и культурного развития, сохранения и развития культур народов России, их традиций и языков, традиционных религиозных конфессий, на основе уважительного отношения к ценностям друг друга.

«При этом мы один народ, ощущающий свое единство и историю», - подчеркнула министр.

Идеология экстремизма на национальной, религиозной почве, особенно их экспорт извне - это одна из опасностей нашей стабильности. Не менее опасны социальный или политический экстремизм.

«Одним из важнейших направлений противодействия экстремизму является профилактическая работа с молодежью. Как показывает практика, чаще всего идеологии экстремизма и воздействию таких идеологов подвержены именно молодые люди в связи с особенностями возрастной психологии. Работа органов власти в Саратовской области, правоохранительных органов, вузовского и экспертного сообщества, институтов гражданского общества, среди которых особое место занимают национально-культурные объединения и религиозные организации, - нацелена на профилактику экстремизма. Мероприятия, подобные сегодняшней площадке, проходят регулярно и мы приглашаем студентов в них участвовать», - подчеркнула министр.

Участники мероприятия обсудили вопросы профилактики рисков и угроз экстремистского и террористического характера, инструментарии уголовного права и криминологии в вопросах предупреждения экстремистских проявлений в молодежной среде, использование информационных технологий в противодействии терроризму.

Отдельные секции были посвящены социально-психологическим методам вербовки молодежи в экстремистскую деятельность, адаптации иностранных студентов в полиэтническом пространстве.