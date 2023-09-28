Предприниматели могут получить льготное финансирование через Цифровую платформу
Региональный Фонд микрокредитования малого и среднего предпринимательства реализует программу финансовой поддержки субъектов бизнеса и самозанятых с использованием Цифровой платформы МСП.
Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
«Использование Цифровой платформы МСП позволяет предпринимателям получать финансовую поддержку по выбранной программе без посещения офиса Фонда. При этом процентная ставка по микрозайму с использованием платформы на 2% ниже, чем при очном обращении. Предприниматели уже оценили преимущества такого сервиса и всего за короткий период - с 1 июля по 1 сентября - Фондом предоставлено финансирование на общую сумму 20,4 млн рублей по ставке 4-7%», - отмечает министр экономического развития области Андрей Разборов.
С полным перечнем программ и условиями финансовой поддержки предприниматели можно ознакомиться по телефону (8452) 75-64-12 или на сайте www.fmco.ru.
Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
«Использование Цифровой платформы МСП позволяет предпринимателям получать финансовую поддержку по выбранной программе без посещения офиса Фонда. При этом процентная ставка по микрозайму с использованием платформы на 2% ниже, чем при очном обращении. Предприниматели уже оценили преимущества такого сервиса и всего за короткий период - с 1 июля по 1 сентября - Фондом предоставлено финансирование на общую сумму 20,4 млн рублей по ставке 4-7%», - отмечает министр экономического развития области Андрей Разборов.
С полным перечнем программ и условиями финансовой поддержки предприниматели можно ознакомиться по телефону (8452) 75-64-12 или на сайте www.fmco.ru.