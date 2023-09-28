Дом, который построен по проекту Юрия Терликова, признан объектом регионального значения

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На минувшей неделе статус объекта культурного наследия регионального значения получил очередной дом в Саратове. Он находится на улице Кутякова, 46. Соответствующий приказ подписал министр области-председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.Комитет организовал экспертизу дома. В результате исследования специалисты подтвердили историко-культурную ценность строения. Как удалось выяснить, в 1907 году домовладение приобрел мещанин Пимен (Пимон) Павлович Дубов. Новый собственник сразу задумался о строительстве, потому через 10 дней после покупки подал прошение в Саратовскую Городскую Управу. Автором проекта стал гражданский инженер Юрий Терликов. И уже в сентябре 1907 года Строительное Отделение Губернского Правления утвердило проект без замечаний, разрешила строительство. Интересно, что при возведении здания использовалась новинка того времени - известково-песчаный кирпич. В июле 1917 года вдова мещанина продала дом крестьянам Саратовской губернии.Также для объекта комитет утвердил границы территории и предмет охраны.