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Дом, который построен по проекту Юрия Терликова, признан объектом регионального значения

Новости
Дом, который построен по проекту Юрия Терликова, признан объектом регионального значения


На минувшей неделе статус объекта культурного наследия регионального значения получил очередной дом в Саратове. Он находится на улице Кутякова, 46. Соответствующий приказ подписал министр области-председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Комитет организовал экспертизу дома. В результате исследования специалисты подтвердили историко-культурную ценность строения. Как удалось выяснить, в 1907 году домовладение приобрел мещанин Пимен (Пимон) Павлович Дубов. Новый собственник сразу задумался о строительстве, потому через 10 дней после покупки подал прошение в Саратовскую Городскую Управу. Автором проекта стал гражданский инженер Юрий Терликов. И уже в сентябре 1907 года Строительное Отделение Губернского Правления утвердило проект без замечаний, разрешила строительство. Интересно, что при возведении здания использовалась новинка того времени - известково-песчаный кирпич. В июле 1917 года вдова мещанина продала дом крестьянам Саратовской губернии.

Также для объекта комитет утвердил границы территории и предмет охраны.