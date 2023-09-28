Команда Приволжской железной дороги продемонстрировала навыки применения инструментов бережливого производства

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По всей стране стартовали конкурсные треки «Фабрика производственных процессов» III Кубка по рационализации и производительности для команд предприятий-участников национального проекта Президента России Владимира Путина «Производительность труда».Сегодня в региональном отборочном этапе Кубка приняла участие команда Приволжской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».Участники показали свои навыки обнаружения и устранения неэффективных участков, грамотного применения инструментов бережливого производства.В ходе соревнования имитируется процесс сборки пульта управления регулятора давления газа, в котором задействованы 5 операторов, 1 логист и 1 начальник производства. Задача участников – выпустить 10 изделий требуемого качества в течение 30 минут, в соответствии с заказом, с максимальной прибылью и минимальной себестоимостью.Фиксировала результаты каждого раунда комиссия в составе представителей минэкономразвития области, Регионального центра компетенций и самого предприятия.Напомним, Кубок по рационализации и производительности — это соревновательная площадка для команд предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» по рационализации производства. Она объединит более 600 конкурсантов со всей России в рамках двенадцати конкурсных направлений, разработанных на основе реальных производственных задач предприятий.В финал Кубка пройдут команды, которые показали наилучшие результаты. Рейтинг команд для участия в финале будет сформирован на федеральном уровне, между всеми командами, принявшими участие в региональных отборахОрганизаторы конкурса - министерство экономического развития РФ и Агентство развития профессионального мастерства (Worldskils Россия). Соорганизатор соревновательного трека «Фабрика производственных процессов» - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда.