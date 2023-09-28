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Команда Приволжской железной дороги продемонстрировала навыки применения инструментов бережливого производства

Новости
Команда Приволжской железной дороги продемонстрировала навыки применения инструментов бережливого производства

По всей стране стартовали конкурсные треки «Фабрика производственных процессов» III Кубка по рационализации и производительности для команд предприятий-участников национального проекта Президента России Владимира Путина «Производительность труда».

Сегодня в региональном отборочном этапе Кубка приняла участие команда Приволжской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Участники показали свои навыки обнаружения и устранения неэффективных участков, грамотного применения инструментов бережливого производства.

В ходе соревнования имитируется процесс сборки пульта управления регулятора давления газа, в котором задействованы 5 операторов, 1 логист и 1 начальник производства. Задача участников – выпустить 10 изделий требуемого качества в течение 30 минут, в соответствии с заказом, с максимальной прибылью и минимальной себестоимостью.

Фиксировала результаты каждого раунда комиссия в составе представителей минэкономразвития области, Регионального центра компетенций и самого предприятия.

Напомним, Кубок по рационализации и производительности — это соревновательная площадка для команд предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» по рационализации производства. Она объединит более 600 конкурсантов со всей России в рамках двенадцати конкурсных направлений, разработанных на основе реальных производственных задач предприятий.

В финал Кубка пройдут команды, которые показали наилучшие результаты. Рейтинг команд для участия в финале будет сформирован на федеральном уровне, между всеми командами, принявшими участие в региональных отборах

Организаторы конкурса - министерство экономического развития РФ и Агентство развития профессионального мастерства (Worldskils Россия). Соорганизатор соревновательного трека «Фабрика производственных процессов» - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда.