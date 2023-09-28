Директор Центра реабилитации «Парус надежды» стала победителем Всероссийского конкурса профмастерства

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Подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.Торжественная церемония награждения состоялась 26 сентября в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи.В этом году во всех этапах конкурса в 15 номинациях приняли участие более 3 тысяч специалистов. Финалистами стали 55 номинантов из 34 регионов России.Директор Центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» Екатерина Пяткина получила диплом за 2 место в специальной номинации «Стабильность и качество» (лучшая организация, предоставляющая социальные услуги в полустационарной форме).Напомним, что на сегодняшний день центр предоставляет услуги по социально-трудовой, социально-психологической, социально-культурной и социально-бытовой реабилитации людей с ограниченными возможностями. Ежегодно более тысячи жителей области проходят реабилитацию в центре, находя для себя новые цели и увлечения, обретая радость жизни.Жюри конкурса был презентован видеоролик и другие информационные материалы, рассказывающие о работе центра, реализуемых проектах и достижениях.«В Саратовской области людям с ограниченными возможностями здоровья оказывается комплексная помощь по самым разным направлениям. Наши организации работают как с детьми, так и гражданами трудоспособного возраста и пожилыми людьми. Профильное сопровождение, помощь и поддержка доступна на протяжении всего жизненного пути, что позволяет добиться серьезных результатов в реабилитации и социализации в обществе. Эта победа - весомое подтверждение того, что мы находимся на верном пути и, безусловно, это стимул к дальнейшему развитию. Поздравляю Екатерину Станиславовну с заслуженной наградой, желаю коллективу «Паруса надежды» новых интересных проектов и профессиональных достижений», – отметил министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.