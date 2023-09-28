Члены общественного совета при минприроды одобрили создание индустриального парка в Саратове

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Самым волнующим общественников стал вопрос негативного воздействия на окружающую среду от строительства индустриального парка. В частности, экоактивист Виталий Кошкин поинтересовался проводился ли анализ почвы и воды на территории и какова вероятность загрязнения окрестных прудов при строительстве.«На пустой территории сейчас находится множество свалок, как старых, так и новых. Есть свалки строительных отходов, поскольку территория не огорожена, туда постоянно свозят мусор. Также и стоки, которые ведут в сторону каскада прудов. Понятно, что ничего хорошего в этих стоках нет. То, что там будут очистные сооружения — это огромный плюс. Площадка будет очищена и чем быстрее, тем лучше. Там разместят предприятия, которые не наносят вреда окружающей среде. На этапе строительства и далее планируется экологический мониторинг воздуха, воды, почвы. Все для того, чтобы видеть воздействие на природу. Сейчас экологическое законодательство жесткое и с каждым годом жестче. Общественный мониторинг не позволит допустить отклонения будущих предприятий от экологических норм», - уточнил министр экологии и природных ресурсов области Константин Доронин.Председатель Общественного совета Елена Тихомирова высказалась об очистных сооружениях будущего индустриального парка: «Профиль работы нашей кафедры – это системы водоочистки. Мы занимаемся разработкой технологий очистки производственных сточных вод сложного состава. Та модель очистных сооружений, которую здесь представили, лучшая из существующих на рынке. На выходе вода будет в несколько раз чище той, что находится в самих прудах».Убедившись, что с точки зрения экологии проект индустриального парка соответствует нормам, общественники затронули и экономический аспект.Председатель комиссии по территориальному развитию Общественной палаты Саратовской области Александр Степанов напомнил собравшимся о попытке построить в Саратове компьютерный завод. По его словам, не сумев доказать жителям экологическую безопасность предприятия, власть отказалась от проекта. В результате перспективный инвестор ушел в Самару, где успешно работает по сей день. А Саратовская область лишилась рабочих мест с высокими зарплатами и инновационного предприятия. «Волна недовольства загубила не один перспективный инвестпроект. Мы не имеем права пойти по такому сценарию», - подчеркнул Степанов.Председатель комиссии по экологии, природопользованию и ЧС Общественной палаты Саратовской области Андрей Крупин назвал индустриальный парк первым серьезным шагом на пути к укреплению промышленного потенциала и экономическому развитию региона: «Все сокрушаются по поводу развала заводов, однако не понимают, что восстановить предприятия на морально устаревших производственных площадках с использованием уже несуществующих мощностей невозможно. Нужно следовать современным реалиям».После обсуждения всех вопросов члены Общественного совета поддержали реализацию проекта по строительству индустриального парка с учетом строгого соблюдения экологических норм.«Нам очень важна квалифицированная оценка экспертов в этом вопросе, поскольку необходимо разъяснять людям проблемные моменты со ссылкой на профессионалов», - подчеркнул министр инвестиционной политики Александр Марченко.